Sascha Spoun wird neuer Präsident der Uni Göttingen

Professor Sascha Spoun (50) wird Präsident der Universität Göttingen und folgt auf Ulrike Beisiegel (66), die seit 2011 als erste Frau die Geschicke der traditionsreichen Georgia Augusta leitet und zum Ende des Jahres ausscheiden wird.

Wie die Uni am Nachmittag nach den Sitzungen von Senat und Stiftungsausschuss mitteilte, habe der Senat mit „großer Mehrheit“ für Spoun gestimmt, der bisher Präsident der Universität Lüneburg ist und teilweise zeitgleich auch an der Uni Zürich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät lehrte.

Er wird sein Amt in Göttingen zum 1. Januar 2020 antreten.

Interessant ist, wie das Auswahlverfahren abgelaufen ist, denn Spoun fungierte ursprünglich als Berater der Findungskommission aus Senats und Stiftungsausschusses. Er sollte also bei der Suche nach einem Nachfolger strategische Hilfe leisten. Im Laufe des Beratungsprozesses dann hatte ihn die Findungskommission gebeten, selbst zu kandidieren. Und letztlich war er aus der Gruppe der ausgewählten möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für das Präsidentenamt der einzige, den die Findungskommission dem Senat empfohlen hatte.

Senatssprecher Prof. Dr. Nicolai Miosge erklärte: „ In seiner Beratung der Findungskommission hat sich gezeigt, dass er für das Amt bestens qualifiziert ist. Er hat überzeugend dargelegt, wie er die Uni Göttingen in den kommenden Jahren mit den Beschäftigten weiter voranbringen möchte. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg.“

Der Vorsitzende des Stiftungsausschusses Universität, Dr. Wilhelm Krull, freutsich sehr, „dass es uns gelungen ist, mit Sascha Spoun einen strategisch und kommunikativ hervorragend ausgewiesenen Präsidenten für die Universität zu gewinnen.“

Der Stiftungsrat blicke zuversichtlich auf die künftigen, gemeinsam mit Professor Spoun und dem von ihm geleiteten Präsidium zu erarbeitenden Gestaltungsmöglichkeiten am Göttingen Campus, sagte Wilhelm Krull nach Abschluss der Wahl am Donnerstagnachmittag in der Uni-Aula.