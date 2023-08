Scheue Galloways verwildern und sind schwer einzufangen

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Fangaktion: Reiter waren am vergangenen Wochenende engagiert worden. Die Versuche, die ausgebüxten Rinder einzufangen, schlugen aber fehl. Im Einsatz waren unter anderem auch Polizei und Feuerwehr. © Doreen Fragel/Kreisverwaltung/nh

Wie geht es mit den freilaufenden Galloway-Rinder südlich von Göttingen weiter? Die Kreisverwaltung versucht, eine Lösung zu finden.

Gleichen/Göttingen – Noch immer sind Galloway-Rinder, die in drei Bereichen in der Gemeinde Gleichen frei umherlaufen, nicht eingefangen. Die Göttinger Kreisverwaltung überlegt nun, wie es weitergehen kann.

Eine konkrete Lösung sowie einen Zeithorizont gibt es aber bislang nicht. Am Wochenende war das Einfangen von Rindern im Bereich Gartetal misslungen.

Tiere verzogen sich ins Unterholz oder liefen davon

Zwar kamen die Reiter und Helfer diesen Tieren nahe, aber die Rinder verzogen sich dann ins Unterholz beziehungsweise liefen einfach davon.

Ein Teil der Rinder hat sich ins Unterholz verzogen. © Doreen Fragel/Kreisverwaltung/nh

Da die Rinder schon seit gut zwei Monaten unterwegs sind, verwildern sie offenbar zunehmend. Außerdem sind sie generell scheu und misstrauisch.

Kreisverwaltung: Keine Haustiere

„Wir wollen die Tiere nicht abschießen“, stellte Erste Kreisrätin Doreen Fragel (Grüne) am Montag gegenüber unserer Zeitung klar, denn den Tieren geht es gut. Allerdings rät sie Spaziergängern und Radfahrern, den Rindern auf keinen Fall zu nahe zu kommen, sie zu streicheln oder einfangen zu wollen. „Das sind keine Haustiere.“

Die Tiere sind in drei Bereichen unterwegs: im Gartetal, bei Weißenborn sowie bei Ischenrode. Dort waren am Samstag Sperrgebiete eingerichtet worden, die inzwischen wieder aufgehoben sind. Allerdings weisen in den Bereichen weiterhin Schilder auf mögliche Gefahren durch die Weidetiere hin. Außerdem gilt in einigen Abschnitten eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h für Fahrzeuge.

Problem: Mangelhafte Zäune

In diesem Jahr sind die Rinder übrigens nicht zum ersten Mal frei unterwegs, hieß es von der Kreisverwaltung. Das passierte in den vergangenen Jahren immer wieder einmal. Der Grund dafür ist der zum Teil mangelhafte Zustand der Zäune rund um die Weiden der Tiere, die dann einfach ausbüxen können.

Doreen Fragel (Grüne), Erste Kreisrätin © Thomas Kopietz

Ihre Freiheit nutzen die Weidetiere auf ganz natürliche Weise: Sie lassen es sich gut gehen und fressen auf Feldern. Auf ihrem Speisezettel stehen auch Mais, Rüben, Gras und Luzerne, eine Kleeart. Die Schäden summieren sich inzwischen auf etwa 15 000 Euro – Tendenz steigend, so das Landvolk. Wenn sie trinken wollen, so suchen Kühe Flüsse und Bäche auf. „Den Tieren geht es gut“, beschreibt Erste Kreisrätin Fragel die Situation.

Drei Sperrbereiche in der Gemeinde Gleichen: Sie wurden eingerichtet, um die Rinder einfangen zu können. Auch im Bereich Gartetal wurde abgesperrt. © Stefan Rampfel

Deshalb ist ein Haltungsverbot für den Besitzer der Tiere juristisch nur schwer durchsetzbar, weil dafür Tierschutzbelange entscheidend sind. Außerdem lebt der Halter von der Viehwirtschaft und ein Haltungsverbot würde für ihn damit praktisch auch ein Berufsverbot bedeuten. Deshalb hat die Kreisverwaltung eine Reduzierung des Viehbestandes auf 38 Tiere gerichtlich durchgesetzt.

Tiere haben keine Ohrmarken

Aber niemand weiß genau, wie viele Rinder der Halter eigentlich besitzt, denn er führt kein Tierbestandsregister, und die Rinder haben keine Ohrmarken. Er ist auch nicht bereit, das Einfangen zu übernehmen, weil er sie dann abgeben müsse. Doreen Fragel sagte mit Blick auf den Halter der Galloway-Rinder: Dieser ist „nicht kooperativ“. Gleichzeitig machte die Dezernentin der Verwaltung mit Blick auf den Betroffenen deutlich: „Er ist und bleibt der Halter und ist damit für seine Tiere verantwortlich. Er hat sich um seine Tiere zu kümmern.“

Welche Kosten für den Landkreis bislang aufgelaufen sind, konnte die Verwaltung noch nicht sagen. „Die Kosten werden an den Verantwortlichen weitergegeben und sind von diesem zu erstatten“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Behörde. (Bernd Schlegel)