Scheune brennt zum dritten Mal: Polizei sucht nach Tätern

Von: Bernd Schlegel

Großeinsatz für die Feuerwehr: Zwischen Herzberg und Pöhlde brannte eine Scheune. © Konstantin Mennecke

Bereits zum dritten Mal brennt es jetzt bei einer Scheune zwischen Herzberg und Pöhlde im Landkreis Göttingen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Herzberg – Zwischen Herzberg und Pöhlde im Landkreis Göttingen brannte am vergangenen Samstag, 1. Juli, gegen 21.55 Uhr eine frei stehende Scheune an der Landesstraße 530. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Niemand wurde verletzt. In dem Gebäude lagerten unter anderem Strohballen und zwei Trecker-Anhänger mit Altreifen. Autofahrer hatten im Vorbeifahren den Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

76 Einsatzkräfte vor Ort

Die insgesamt 76 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Pöhlde, Herzberg, Lonau, Scharzfeld und Sieber konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Es ist bereits das dritte Mal, dass die in der Feldmark gelegene Scheune im Zusammenhang mit Ermittlungen nach Bränden auftaucht. So waren dort bei Feuern im Mai und Juni 2022 unter anderem etwa 120 Rundballen Stroh zerstört worden. Auch in diesen Fällen ermittelte die Polizei wegen Brandstiftung.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Osterode geht auch im aktuellen Fall von einer Brandstiftung aus. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Osterode unter der Rufnummer 0 55 22/50 80. (Bernd Schlegel)