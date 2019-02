Schlägerei vor Disco im Kreis Göttingen: Männer mit Verletzungen in Klinik

Eskalation in der Disco: Im Kreis Göttingen kam es zu einer gewalttätigen Attacke. Zwei männer wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Vor einer Diskothek in Bad Lauterberg kam es zu einer Schlägerei mit zwei Verletzten. Die beiden Männer aus Herzberg waren dort gegen 5.50 Uhr von einem Unbekannten attackiert worden.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am Sonntag in den frühen Morgenstunden.

Die 25 und 26-jährigen Männer mussten mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf den bereits am Boden liegenden 25-Jährigen soll der Angreifer auch eingetreten und ihn dabei am Kopf getroffen haben. Der Hintergrund der Auseinandersetzung im Harz ist bislang noch unklar. Zuvor soll es allerdings einen verbalen Streit gegeben haben. Worum es dabei ging, liegt ebenfalls noch im Dunkeln.

Die beiden Verletzten standen zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss, was der alarmierten Funkstreifenwagenbesatzung die Befragungen beziehungsweise die Rekonstruktion des Geschehens zusätzlich erschwerte.

Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 05524/9630 beim Polizeikommissariat in Bad Lauterberg zu melden.

Lesen Sie auch: 31-Jähriger stirbt nach Schlägerei an Sporthalle in Nordhausen