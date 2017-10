Schlagersänger Nic kommt am Samstag auf die Bühne im Kauf-Park

Kommt am Samstag in den Göttinger: Popschlagersänger Nic.

Göttingen. Schlagerfans können am Samstag, 7. Oktober, den Sänger Nic im Göttinger Kauf-Park erleben. Um 15 Uhr wird der Künstler auf der Bühne zu einem Kurzauftritt samt Autogrammstunde erwartet.

„Einen Stern, der Deinen Namen trägt“: Passender könnte der Titel seines größten Erfolgs für Nic selbst gar nicht sein.

Der Künstler wurde im April 1982 unter dem Namen Mirco Harald Goronzy in Duisburg geboren. Sein Traum und Ziel war immer die Bühne. Heutzutage absolviert er bis zu 300 Auftritte pro Jahr und hat sich fest in der Schlager- und Party-Szene in Deutschland etabliert.

„Nach all der Zeit“ meldet sich Popschlagersänger Nic musikalisch zurück und präsentiert sein neues, sehr kommerzielles Popschlageralbum. Allen voran seine neue Version von „Einen Stern“, aber auch weitere tanzbare Titel wie „Das war unsere Zeit“, „Heute Nacht“ oder der hitverdächtige Titelsong „Nach all der Zeit“.