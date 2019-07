Schnelle Rennen beim Göttinger Altstadtlauf

Start zum Youngsterlauf: Die ganz jungen Sportler absolvierten am Mittwoch eine 700 lange Strecke.

Mehr als 4500 Läufer waren am Mittwoch beim Altstadtlauf in der Göttinger Innenstadt dabei. Die Bedingungen für die Sportler waren optimal.

Die Nachwuchs-Athleten waren diesmal ganz schnell im Ziel. Der Sieger des Schulcups brauchte nur gut sechs Minuten für die 1800 Meter lange Strecke durch die City. Alle Starter wurden von den Zuschauern super angefeuert. Auch für die Läufer, die ganz zum Schluss ins Ziel kamen, gab es noch jede Menge Applaus. Schließlich ist es entscheidend, bei einem solchen Ereignis dabei zu sein.

Hier die Sieger des 1800-Meter-Schulcups. Bei den Jungen siegte Eric Rudolph von der Geschwister-Scholl-Schule in 6:04,1 Minuten. Auf Platz zwei landete Tiago Prieto-Meis in 6:07,5 Minuten. Den Bronze-Rang sicherte sich Lasse Racky vom Felix-Klein-Gymnasium in 6:20,9 Minuten.

Bei den Mädchen lagen drei Starterinnen des Hainberg-Gymnasiums vorn. Es siegte am Ende Feline Goldmann in 6:29,7 Minuten vor Nura Imari (6:30,6 Minuten) und Lia Goldmann (6:56,5 Minuten).

Beim Schnupperlauf über die gleiche Distanz sicherte sich bei den Jungen Neo Witte von TWG Göttingen (6:43,2 Minuten) den Sieg vor Michel Baumbach von „jedestraingzählt“ (6:50,5 Minuten) undJasper Streich von TWG Göttingen (7:31,6 Minuten). Bei den Mädchen entschied Ella Schüttler (7:14,7 Minuten) das Rennen für sich. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Felina Thieke (7:21,7 Minuten) und Rut Stark (7:41,8 Minuten).

Zu Beginn des Altstadtlaufs gab es den traditionellen Youngsterlauf. Dabei zeigten die ganz jungen Sportler, dass sie Spaß an der 700-Meter-Strecke haben.