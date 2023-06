Schnelltests made in Göttingen

Göttingen

+ © Rützel, Johannes 80 Schnelltests pro Minute: Laborleiter Dimitrios Theodoridis präsentiert die Schnelltestmaschine. Pro Monat könnten am Standort Göttingen bei maximaler Auslastung bis zu zwei Millionen Tests produziert werden. © Rützel, Johannes

Die Medizinfirma nal von minden hat fünf Millionen Euro investiert. Ab sofort werden Schnelltests vollautomatisch in Göttingen hergestellt.

Göttingen – „Als ich vor 17 Jahren meinen ersten Schnelltest geschnitten habe, war das mit einer Schere“, sagt Dr. Dimitrios Theodoridis bei der Begrüßung der knapp 70 Gäste. Der Schnelltestexperte von der Medizinfirma nal von minden hat die Lacher auf seiner Seite, die Stimmung ist bei Sekt und Schnittchen gelöst. Schließlich erzählt der 53-jährige Laborleiter eine Geschichte des technologischen Fortschritts.

Gefeiert wird eine Maschine, die medizinische Schnelltests völlig automatisch herstellt und am Mittwoch in Göttingen in Betrieb gegangen ist. Das hat sich nal von minden fünf Millionen Euro kosten lassen.

+ Das Interesse der Politik ist groß: Geschäftsführer Lukas Eder (links) und Laborleiter Dr. Dimitrios Theodoridis (rechts) erklären dem Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler und der Landtagsabgeordneten Carina Hermann (beide CDU) die Details der Schnelltestproduktion. © Rützel, Johannes

nal von minden investiert in Schnelltest-Produktion

Geschäftsführer Lukas Eder geht mit den Geschäftszahlen offen um und erzählt von den außergewöhnlichen Umsätzen, die die Firma während der Covid-Pandemie gemacht hat. 2019 lag der Umsatz noch bei 20 Millionen, 2020 stieg er auf 180 und ein Jahr später auf 250 Millionen. 2022 sank der Umsatz auf 100, für 2023 rechnet er mit 30 Millionen.

+ Lukas Eder Geschäftsführer © Rützel, Johannes

Der Produktionsstandort in Göttingen wurde 2016 eröffnet. Eigentlich hätte die Fertigungsanlage schon 2021 fertig sein sollen – doch Lieferprobleme verhinderten das, sagt Theodoridis.

Wir können hier spontan auf die Nachfrage reagieren – und pro Woche 100 000 Schnelltests produzieren.

Doch jetzt sind Lukas Eder und Dimitrios Theodoridis bereit, den Wettbewerb mit Medizinfirmen aus China aufzunehmen. Sie rechnen sich gute Chancen aus. „Während der Covid-Pandemie hat China Ausfuhren von Coronatests gestoppt – da standen wir in Deutschland blank da“, erinnert Eder seine Gäste in der Begrüßungsrede. Ukrainekrieg und der blockierte Suez-Kanal hätten ebenfalls gezeigt, wie schnell internationale Handelsströme abbrechen können. Jetzt möchten sie einen kleinen Teil zur Versorgungssicherheit in Deutschland beitragen.

Schnelltest-Produktion in Göttingen: Im direkten Wettbewerb mit China

Weniger Transportkosten, mehr Nachhaltigkeit: Durch Verzicht auf Charterflüge und eine geplante Umstellung auf erdölfreies Plastik will nal von minden ebenfalls punkten. Lukas Eder rechnet damit, dass auch die Konkurrenz aus China schwächer wird: Wie die demografische Entwicklung dort wirklich aussehe, das sei unklar. Er rechnet damit, dass in China die Löhne deutlich steigen werden. Dort werden derzeit Schnelltests an einfacheren und erheblich billigeren Maschinen mit deutlich mehr Handarbeit hergestellt.

Und noch einen Vorteil sieht Eder: „Wir können hier spontan auf die Nachfrage reagieren – und pro Woche 100 000 Schnelltests produzieren.“

nal von minden könnte in Göttingen weiter wachsen

Insgesamt hat nal von minden 250 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland. Für die automatisierte Fertigung wurden fünf neue Stellen geschaffen. Die Produktion sei nicht voll ausgelastet, sagt Eder. Wenn es gut laufe, werden mehr Menschen eingestellt.

„Jede Investition hier ist wichtig“, sagt Fritz Güntzler, Bundestagsabgeordneter der CDU. Was man hier sehe, sei Innovation pur am Standort Göttingen und unternehmerisches Risiko, das er schätze. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) habe das Projekt auch mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Auch die Landtagsabgeordnete Carina Hermann (CDU) freut sich: „Innovative Unternehmen, die international verkaufen, sind ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft.“ Bürgermeisterin Jutta Steinke äußerte sich ebenfalls anerkennend über den Erfolg des Unternehmens. (Johannes Rützel)