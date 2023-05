Schockanruf: Senior aus Altkreis Osterode verliert hohe Summe

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Betrug am Telefon: Ein Senior wurde Opfer eines Ananrufs. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Senior aus dem Altkreis Osterode erhält einen Schockanruf. Er wird so massiv unter Druck gesetzt, dass er eine fünfstellige Summe bezahlt.

Wulften – Ein Senior aus Wulften im Landkreis Göttingen hat nach einem „Schockanruf“ einen fünfstelligen Geldbetrag verloren.

Betrüger hatten ihn laut Polizei am Dienstag, 2. Mai, in den Mittagsstunden angerufen. Der Betrüger hatte am Telefon behauptet, dass der Sohn des Opfers angeblich „einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine Radfahrerin verstorben“ sei.

Forderung nach Kautionszahlung

Damit der Festgenommene freigelassen werden könne, müsse der Senior nun eine „Kaution“ bezahlen.

Von dem Anrufer, der hochdeutsch sprach, massiv unter Druck gesetzt, übergab der Senior aus Wulften schließlich einen Teil der ursprünglich geforderten Summe an einen etwa 40 Jahre alten Unbekannten.

Abholer trug rotes T-Shirt

Der mit einem roten T-Shirt und einer Basecap bekleidete Abholer entkam anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0 55 22/50 80. (Bernd Schlegel)