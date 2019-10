Schüler protestieren gegen Syrien-Krieg

Fridays for Future in Göttingen: Ende September wurden übrig gebliebene Lebensmittel verteilt.

Bei ihren Streiks und Demonstrationen für mehr Klimaschutz nimmt die Initiative „Fridays for Future“ am Freitag, 18. Oktober, teils auch den Krieg in Syrien in den Blick.

In Göttingen wenden sich die Schüler unter dem Demo-Motto „Fridays for Peace“ ausdrücklich gegen die türkische Invasion in die Kurdenregion Rojava, wie die Ortgruppe von „Fridays for Future“ mitteilte.

Die Regierung der Türkei wolle auch mit deutschen Waffen und Panzern vier Millionen Menschen vertreiben und die Region ethnisch säubern. „Rojava ist der Versuch, eine ökologische, basisdemokratische und feministische Gesellschaft aufzubauen“, sagte die Göttinger „Fridays for Future“-Aktivistin Miriam Giesbert: „Es ist wichtig, sich mit den Freundinnen und Freunden in Syrien zu solidarisieren.“

Die Demonstration in Göttingen beginnt um 14 Uhr auf dem Wilhelmsplatz und soll eine Stunde später vor dem Neuen Rathaus enden.

Weiterer weltweiter Klima-Streik geplant

Am 29. November plant „Fridays for Future“ einen weiteren weltweiten Klima-Streik. „Wir rufen erneut alle Generationen dazu auf, mit dabei zu sein“, hieß es. „Wir haben keine andere Wahl, als eine konsequente Klimapolitik durch unsere Aktionen zu erzwingen – und zusammen können wir das schaffen!“

Beim globalen Klimastreik am 20. September hatten in zahlreichen Ländern der Erde Millionen Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. In Deutschland sollen sich nach Angaben von „Fridays for Future“ rund 1,4 Millionen an den Protesten beteiligt haben. Mit epd