Schüler-Show: Trommelwirbel zum IGS-Schuljubiläum

10 Jahre IGS Bovenden: Bei den Aufführungen in der Aula wirkten die Schüler mit. Ihr Publikum begeisterten sie unter anderem mit Hip-Hop-Mu sik, selbstgebauten Instrumenten und Darstellendem Spiel.

Das zehnjährige Jubiläum der Integrierten Gesamtschule in Göttingen wurde kräftig gefeiert. Die Schüler boten ein buntes Programm - von selbstgebauten Instrumenten bis Darstellenden Spiel.

Mit der dritten Präsentationsshow des musisch-kulturellen Fachbereichs hat die Integrierte Gesamtschule (IGS) Bovenden ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Das Forum der Schule war bei der Feierstunde gut gefüllt.

Schulleiterin Renate Heyn verglich den Weg zur Gründung der Schule mit einer Expedition, einer Bergtour, die sehr anstrengend sei, aber auch schöne Ausblicke biete.

Nicht am Ende, sondern am Anfang eines Schuljahres wurde die Show diesmal ausgerichtet. Sie soll im zehnten Bestehensjahr der Schule einen Veranstaltungsreigen eröffnen.

Viele, die von Anbeginn mitgewirkt hatten, fand Schulleiterin Heyn im Publikum wieder, so auch Dagmar Dettleff-Rohmann. In der IGS Bovenden war sie die Schulleiterin der ersten Stunde und ist auf halber Strecke in den Ruhestand gegangen.

Gut kann sie sich bis heute an die Anfänge erinnern: Um den Schulstandort Bovenden zu erhalten, sei die damalige Haupt- und Realschule in eine IGS umgewandelt worden, erklärt sie. Seit ihrem Abschied sei die Schülerzahl gewachsen; die Schule hat derzeit rund 700 Schüler. Und noch immer scheint die Aufbruchstimmung greifbar. Vor der Bühne im Forum spielen zwei kleine Kinder. Werden sie später auch hier die Schulbank drücken?

Mit dem Blick auch auf „schlechtgebauten Wege“ stellte Schulleiterin Heyn zwei Faktoren heraus, die die IGS Bovenden seit der Gründung bestimmen. Die Schule lebe von Teamarbeit. Und „wir gucken auf das, was richtig gut ist“.

Darstellendes Spiel, Hip Hop-Musik und PVC-Instrumente

Bei der Präsentationsshow mit Schülerinnen und Schülern vom sechsten bis zum zehnten Jahrgang wurde viel davon geboten.

Die Eröffnung übernahm die Musikklasse 6.1 mit einem beachtlichen Trommelwirbel. „Pech oder Glück?“, fragte der siebte Jahrgang im Wahlpflichtkurs Darstellendes Spiel. Was schon im Stadtradio gesendet wurde, war nun wieder in der IGS Bovenden zu hören: Im Rahmen einer Werbekampagne war in der Klasse 7.3 ein Radiospot zum Nichtrauchen erarbeitet worden.

Bei den Hip-Hop-Variationen des zehnten Jahrgangs klatschte das Publikum schnell den Takt mit. Auszüge aus einer Collage zu Mut zeigte der Wahlpflichtkurs Darstellendes Spiel, diesmal aus dem neunten Jahrgang.

Mit dem Stück hatten die Schülerinnen und Schüler erfolgreich an den diesjährigen Kinder- und Jugendtheatertagen in Braunschweig teilgenommen.

+ Clemens Fülling und Elia Kimmerl moderierten das Programm in der Aula. © Ute Lawrenz

Clemens Fülling und Elia Kimmerl aus dem zwölften Jahrgang führten souverän durch das Programm und schließlich auch zur zweiten Bühne. Dort ging mit den Musikklassen die Post ab. Unbekannt war manchem Zuhörer das Tubulum.

Die selbstgebauten PVC-Röhren-Instrumente werden mit Schlägern zum Klingen gebracht. Mit Unterstützung der Göttinger Soroptimisten sei der Bau der Instrumente möglich gewesen, betonte der Leiter der Musikklassen, Nils Graumann.

Nicht nur die Darsteller und ihre Eltern zeigten sich am Schluss des Programms begeistert. „Ich bin beruhigt, ihr könnt so weitermachen“, resümierte Dagmar Dettleff-Rohmann zufrieden.