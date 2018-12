Schüler streiken am Freitag für den Klimaschutz in Göttingen

Auch Studenten sind zu der Aktion aufgerufen

+ © Archiv/Bernd Schlegel Das Neue Rathaus in Göttingen: Hier soll am Freitag die Protestaktion für den Klimaschutz stattfinden. © Archiv/Bernd Schlegel

Göttingen. An vielen Göttinger Schulen dürfte am Freitag, 14. Dezember, der Unterricht zumindest eingeschränkt sein: Schüler streiken an diesem Tag für den Klimaschutz.