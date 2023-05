Schützenfest in Göttingen: Eröffnung im abendlichen Sonnenschein

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Antreten für das Göttinger Schützenfest: Am Abend wurden die Festtage am Alten Rathaus offiziell eröffnet. © Bernd Schlegel

Das Göttinger Schützenfest ist eröffnet. Mehrfach musste die Traditionsveranstaltung wegen der Corona-Pandemie pausieren.

Göttingen - Wenn das kein schöner Auftakt war: Pünktlich zur Eröffnung des Göttinger Schützenfestes schien am Freitag in den frühen Abendstunden die Sonne. Die Mitglieder der Vereine waren dazu traditionsgemäß vor dem Alten Rathaus in der Uni-Stadt angetreten.

Dabei trat Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (EPD) in der Funktion als Schützendame offiziell auf. Sie eröffnete die Festtage und schritt die Reihen der angetretenen Schützen aus den verschiedenen Vereinen ab.

Bei der Eröffnung des Göttinger Schützenfestes nahm Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (rechts) erstmals offiziell als Schützendame teil. © Bernd Schlegel

Außerdem betonte sie, dass ein solches Fest für die Stadtgesellschaft wichtig ist.

Erstmals als Schützenherr war dabei Ratsvorsitzender Julian Schlumberger (Grüne) offiziell im Einsatz.

In den nächsten Tagen wird gefeiert - vor allem auf dem Parkplatz am Jahnstadion. Hier die Veranstaltungen in den kommenden Tagen im Überblick:

Samstag, 13. Mai: ab 19.30 Uhr Tanzabend im Festzelt am Jahnstadion, gegen 22 Uhr: Königsproklamation sowie Höhenfeuerwerk.

ab 19.30 Uhr Tanzabend im Festzelt am Jahnstadion, gegen 22 Uhr: Königsproklamation sowie Höhenfeuerwerk. Sonntag, 14. Mai: 13.30 Uhr Antreten der Teilnehmer des Festumzuges (Stettiner Straße), gegen 15 Uhr Vorbeimarsch am Alten Rathaus, ab 16 Uhr Begrüßung des neuen Königspaares und Konzert der Kapellen am Jahnstadion.

13.30 Uhr Antreten der Teilnehmer des Festumzuges (Stettiner Straße), gegen 15 Uhr Vorbeimarsch am Alten Rathaus, ab 16 Uhr Begrüßung des neuen Königspaares und Konzert der Kapellen am Jahnstadion. Montag, 15. Mai: 10 Uhr Schützenfrühstück mit den Werrataler Blasmusikanten. am Jahnstadion.

Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)