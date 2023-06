Schul-Musical in Göttingen: Tosender Applaus für große Leistung

Von: Ute Lawrenz

Tanzeinlage mit Rope Skipping: Die Schülerinnen und Schüler des Göttinger Otto-Hahn-Gymnasiums rissen die Zuschauer mit ihrem „Willkommen – Good Bye“ in der S-Arena mit. © Ute Lawrenz

500 Akteure sind am Musical „Willkommen – Good Bye“ des Göttinger Otto-Hahn-Gymnasiums in der S-Arena beteiligt. Das Publikum fordert Zugaben.

Göttingen – Mit tosendem Applaus und nicht ohne Zugabe ist das Musical des Otto-Hahn-Gymnasiums „Willkommen – Good Bye“ in der S-Arena in Göttingen stark über die Bühne gegangen.

Das Schöne für alle, die es nicht gesehen haben: Am heutigen Samstag (24.06.2023) gibt es um 14 Uhr und um 19 Uhr weitere Chancen, diesen großen Erfolg mitzuerleben.

Vorband heizt ordentlich ein

Schon die Vorband „Young Spirit“ heizt ordentlich ein. Unter der Leitung von Marc Häßner stehen vor dem Start des Musicals die jüngsten Musiker im Spotlight und bringen das Publikum in Stimmung. Nachdem 2019 zum 50-jährigen Jubiläum der Schule gefeiert wurde, komme nun die erste Großveranstaltung nach Corona auf die Bühne, sagt Schulleiterin Rita Engels glücklich.

Im vergangenen Jahr habe die Realisierung wegen der Kampfmittelsondierungen auf dem Schützenplatz noch einmal verschoben werden müssen. Das Projekt wurde auf Eis gelegt. Erst im März seien die Proben wieder aufgenommen worden.

Geschichte aus der Feder von Theaterpädagogin Susanne Weller-Gildein

In der Geschichte aus der Feder der Theaterpädagogin Susanne Weller-Gildein geht es wie vor vier Jahren um Familie Steinkamp. Ihr Fels in der Brandung, Oma Anneliese, stirbt. Vor vier Jahren kaufte sie dem Sohn und Familienvater Hanno ein Bistro, doch Corona hat dieser Einnahmequelle einen ordentlichen Dämpfer gegeben. Obwohl Frau Katharina als Ärztin arbeitet, kann sie mit ihrem Gehalt nicht für alles aufkommen. Ein viermonatiger Austausch nach Afrika für Tochter Tabea wird wohl ausfallen müssen.

Spielszene aus dem Musical: Bei Familie Steinkamp herrscht nicht immer nur Frieden. © Ute Lawrenz

Die leeren Zimmer der längst Ausgezogenen sollen helfen. Zur Aufbesserung der knappen Kasse wird das „Heim“ von Raffael an Carlo vermietet. Gut für Josi, die sich von ihrer Freundin getrennt hat. Doch wo soll Raffi wohnen, als ihn seine Freundin rausschmeißt.

Turbulenzen bei Familie Steinkamp

Die Turbulenzen in der Familie Steinkamp bieten genug für einen spannenden Abend. In der Verpackung eines Musicals entwickeln sie ein Vielfaches an Zugkraft.

Eindrucksvolle Szenen erlebten die Besucher des Musicals des Otto-Hahn-Gymnasiums. © Ute Lawrenz

Zwischen den gespielten Szenen werden passende Nummern der vielen Tanz- und Sportgruppen sowie der unterschiedlichen Musikformationen eingefügt. So sorgen das Flötenensemble „blockwerk“, das Streichorchester, das große Blasorchester „Blasphobie“, die „JazzAholics“, die „Musical-Combo“ und das Gitarrenensemble mit Unterstufen-, Schul- und Konzertchor sowie den „Coolen Männern“ für die passenden Klänge. Die verschiedenen Tanzformationen und die TurnerInnen am Boden und auf dem Trampolin sowie beim Rope Skipping setzen die Dramatik in Bewegung.

Rund 500 Akteure auf der Bühne

Insgesamt rund 500 Akteure sind laut Engels auf der Bühne. Wegen der nötigen Verschiebung seien auch einige im Spiel, die die Schule inzwischen schon verlassen hätten. Mit Band und Tanzeinlage mischen auch die Lehrkräfte mit.

Als ob das nicht alles schon genug wäre, werden bewegliche Elemente für das Bühnenbild - natürlich von SchülerInnen gestaltet – von einer schnellen Aufbautruppe unermüdlich nach Bedarf hin- und hergeschoben. Projektionen von Zeichnungen aus SchülerInnenhand, kurze Filme oder illustrierte Bewegung wirken wie ein Sahnehäubchen auf der ohnehin schon mitreißenden Schau.

Mitklatschen und Tosender Applaus

Immer wieder Mitklatschen, tosender Applaus und am Schluss Standing Ovations mit Zugabe-Rufen waren der Lohn für das unermessliche Engagement zu vieler, um sie alle hier zu nennen.

Und das Schönste: Wem die zweieinhalb Stunden (mit Pause) bei der Premiere zu schnell vorbeigegangen sind oder wer sie komplett verpasst hat, kann heute, 24. 6., um 14 Uhr oder um 19 Uhr in die Sparkassen-Arena kommen. Nach der ausverkauften Premiere sind für beide Vorstellungen noch Karten zu haben. Karten vor Ort oder unter goeticket.de im Internet. (Ute Lawrenz)