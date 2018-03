Schulkonzert: Filmmusik trifft im FKG auf Rock

Das Felix-Klein-Gymnasium an der Bürgerstraße lädt ein: Auch in diesem Jahr finden wieder Schulkonzerte statt. Foto: Rampfel

Göttingen. Das Felix-Klein-Gymnasium in der Göttinger Südstadt veranstaltet am Mittwoch und Donnerstag Schulkonzerte.

Filmmusik, Rock und Chorgesang bieten die diesjährigen Schulkonzerte des Göttinger Felix-Klein-Gymnasiums (FKG). Sie finden am Mittwoch, 14. März, und am Donnerstag, 15. März, jeweils ab 19 Uhr in der Aula der Schule (Böttingerstraße 17) statt.

Laut einer Mitteilung der Schulleitung treten neben dem Schulorchester, dem Schulchor und der Schulband auch mehrere Solisten auf. Der Eintritt ist frei. (dog)