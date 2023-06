Schwarzes „Öl“ übers frische Liesel

Letzte-Generation-Aktion

+ © Stefan Rampfel Schwarze Masse übers schöne Haupt: Das Göttinger Gänseliesel wird von Aktivisten der Letzten Generation am Samstagmittag überschüttet. Auf das Wasser färbte sich schwarz. © Stefan Rampfel

Das frisch restaurierte Gänseliesel samt Brunnen wird am Samstag von Aktivisten mit schwarzer Masse überschüttet. Das sorgt für gespaltene Meinungen.

Göttingen – Das Gänseliesel kann nun wirklich nichts für die Klimaerwärmung. Das Göttinger Wahrzeichen wurde am Samstag, 17. Juni, dennoch zum Angriffspunkt für eine Aktion der „Letzten Generation“.

Protestaktion: Wasser im Gänseliesel-Brunnen wird zu schwarzer Masse

Um kurz nach 12 Uhr bestiegen vier Aktivisten der den Brunnen und kippten eine schwarze Masse über die Statue, auf die Beckenumrandung und in das Brunnenwasser. Flugs verwandelte sich das glasklare Wasser in eine undurchsichtige schwarze Masse.

Danach übergossen sich die Aktivisten mit der ölartigen Flüssigkeit. Im schwarzen Wasser stehend hielten sie Schilder in den Händen: „Die fossile Lobby erzählt tödliche Lügen“ und „Der aktuelle Regierungskurs: Tödliches Erdöl statt Wasser.“

Letzte-Generation-Aktion: Passanten beschweren sich und fragen nach

Passanten kritisierten die Aktion lautstark. „Mit solchen Aktionen macht ihr euch nur Feinde“, rief ein erboster Mann. Eine ältere Frau fragte die Klimaaktivisten, ob sie das Gänseliesel auch wieder sauber machen würden. Eine Antwort bekam sie nicht. Zu hören waren auch Rufe wie: „Gleich drin ertränken“, wie ein Mann sagt. Und: „So langsam schwindet das Verständnis.“

„Grundsätzlich ist das Thema wichtig und es besteht Handlungsbedarf“, sagt eine Touristin aus Stuttgart, die zu Besuch in der Uni-Stadt ist. „Nur die Art und Weise finde ich nicht in Ordnung.“ Mit solchen Aktionen könnten sich nur wenige Menschen identifizieren, sagt sie.

Aktivisten nutzen Klimaschutz-Tag in Göttingen

Die Aktivisten nutzten für die Aktion den Klimaschutz-Tag, der auf dem Marktplatz stattfand. „Während wir uns auch in Niedersachen auf einen Hitzesommer mit Wasserknappheit vorbereiten, investiert unsere Bundesregierung weiter in den tödlichen Kurs der fossilen Energien“, sagt ein Sprecher der „Letzten Generation“. Es sei zwar toll, wenn Menschen sich für lokalen Klimaschutz einsetzen und ihren CO2-Verbrauch reduzieren, jedoch könne man dadurch die Klimawende nicht schaffen.

Reinisch und Kscheschninski kritisieren Bundesregierung hart

Dabei war auch Rosa Reinisch: „Solange die Bundesregierung weiter auf einen sprudelnden Erdölfluss setzt, bleibt unser lokales Handeln wirkungslos.“ Die 34-Jährige betonte, dass noch immer fossile Rohstoffe mit über 50 Milliarden Euro jährlich subventioniert würden, anstatt den Erhalt der Lebensgrundlagen zu forcieren. Neben Reinisch stand Bastian Kscheschinski im Brunnen. Der Physikstudent fordert die Regierung auf, sich an das Klimaschutzgesetz, das Grundgesetz und das Pariser Klimaschutzabkommen zu halten.

Die Aktion der „Letzten Generation“ interessierte hingegen nur wenige Passanten. Während der Gänseliesel-Besetzung fand nebenan eine Stadtführung statt, auch die Besucher des Klima-Marktes nahmen nur am Rande von der Aktion Notiz.

Last-Generation-Aktion: Schwarze Masse war vermutlich Aktivkohle

Bei der schwarzen Masse soll es sich nicht um Öl, sondern Aktivkohle gehandelt haben. Ob die schwarze Farbe ohne Rückstände beseitigt werden kann, bleibt abzuwarten. Das Gänseliesel samt Brunnen und Baldachin war erst kürzlich zeit- und kostenaufwendig saniert worden.

Weiter Aktionen am Montag und Mittwoch - mit Verkehrsbehinderung

Die nächsten Aktionen stehen fest. Am Montag, 19. Juni, gibt es um 18 Uhr einen Vortrag über die Letzte Generation, am Mittwoch, 21. Juni, ruft die Gruppe zu zivilem Ungehorsam auf. Um 17 Uhr startet ein Protestmarsch am Auditorium. Dabei soll es auch zu Block Verkehrsblockaden kommen. (Stefan Rampfel)