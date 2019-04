Schwerer Unfall in Göttingen: Notfallsystem eCall ruft Rettungskräfte an falsche Stelle

Die Feuerwehrleute konnten den Unfallwagen zunächst nicht finden, weil er in einem tiefen Graben gelandet war.

Seit einem Jahr müssen in der EU zugelassene Automodelle mit dem Notrufsystem eCall ausgestattet sein. Die Technik hat jedoch noch ihre Tücken, wie bei einem Unfall in Göttingen deutlich wurde.

Zu einem Verkehrsunfall wurde die Göttinger Berufsfeuerwehr zusammen mit der Ortsfeuerwehr Nikolausberg am Dienstagabend gerufen. Gegen 23.40 Uhr kam ein BMW am Faßberg, kurz vor der Kreuzung Hoffmannshof, von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

Alarmiert wurde die Leitstelle der Feuerwehr aber nicht durch den Fahrer oder Unfallzeugen, sondern über die Notfallzentrale des Autoherstellers, bei der das integrierte Notfallsystem des Fahrzeugs Alarm auslöste. Das System zeigte jedoch nicht den genauen Unfallort an, sondern wies die Retter zunächst in Richtung Max-Planck-Institut, 650 Meter Luftlinie weiter nördlich.

Weil das Unfallauto zudem in einem tiefen Graben gelandet war, war es für die Einsatzkräfte nicht sichtbar. So fuhren Rettungswagen und Notarzt zunächst an der Einsatzstelle vorbei. Erst die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs entdeckte die Blinklichter abseits der dunklen Straße.

Der Fahrer konnte sich bis dahin schon selbst aus seinem Wagen befreien. Er wurde vermutlich schwer verletzt, wie vor Ort zu hören war. Er wurde in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrkräfte klemmten die Batterie ab und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Straße "Am Faßberg" war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Wie hoch die Schadenshöhe ist und wieso der Wagen in der Rechtskurve in den Graben fuhr, war zunächst unklar.

Ab 31. März 2018 müssen alle neu in der EU zugelassenen Automodelle in Europa mit dem sogenannten Notfallsystem eCall ausgerüstet sein. Dieses alarmiert nach einem Unfall automatisch die Rettungskräfte. Das System stellt nach einem Verkehrsunfall eine Sprechverbindung zur nächsten Rettungsleitstelle her. Wenn die Insassen nicht reagieren, weisen GPS-Daten die Rettungsdienste zum Unfallort.

Lesen Sie auch: 37-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen in Northeim

Etwa hier ereignete sich der Unfall: