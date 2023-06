Schweres Unwetter: Göttingen kommt bislang mit „blauem Auge“ davon

Von: Stefan Rampfel, Bernd Schlegel

Sturm_623.jpg © Stefan Rampfel

Die Region Göttingen kommt am Donnerstag bei dem schweren Unwetter am späten Nachmittag und am frühen Abend mit einem „blauen Auge“ davon.

Göttingen - Das war Glück: Die Region Göttingen kam bei dem schweren Unwetter am Donnerstag (22.06.2022) bis gegen 20 Uhr vergleichsweise glimpflich davon, obwohl die Gewitterfront über die Uni-Stadt gezogen war.

Trotzdem musste vereinzelt auch die Feuerwehr ausrücken. Einige Keller waren offenbar überflutet worden, denn gleichzeitig mit dem Gewitter gab es Starkregen. Außerdem kippten in den Bereichen Radolfshausen und Gieboldehausen vereinzelt Bäume um.

Überschaubare Schäden

Die Schäden waren insgesamt überschaubar: Von einigen Bäumen fielen kleinere Äste auf Straßen und Wege. Passanten sowie Fahrradfahrer, die zum Teil nicht mit dem heftigen Gewitter gerechnet hatten, suchten unter Brücken und Unterführungen nach Schutz.

Schlimme Situation in Nachbarbereichen

Wesentlich schlimmer war die Situation im Raum Hann. Münden, im Landkreis Northeim sowie im Bereich Kassel. Dort musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. (Bernd Schlegel/Stefan Rampfel)