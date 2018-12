Großeinsatz mit SEK bei Hameln: Psychisch kranker Mann bedrohte Mutter mit Axt

Nachdem ein Mann gewalttätig gegenüber seiner Mutter geworden war und sie mit einer Axt bedrohte hatte, gab es am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei in Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont.

Der psychisch kranke 26-jährige Mann wurde nach vierstündigen Verhandlungen, an denen auch Mitglieder der Polizeidirektion (PD) Göttingen beteiligt waren, in eine Klinik eingeliefert.

Gegen 10.30 Uhr hatte der Bruder des 26-Jährigen die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, befanden sich der Anrufer und die verletzte 46 Jahre alte Mutter bereits außerhalb des Hauses. Als sich zwei Polizisten der Wohnung näherten, zeigte sich der 26-Jährige äußerst aggressiv und drohte mit der Axt.

Verstärkung

Die Beamten forderten Verstärkung an, das Wohnhaus wurde bis zum Eintreffen des SEK umstellt, die Straße teilweise gesperrt. Unterstützt von der Verhandlungsgruppe der Polizeidirektion Göttingen nahmen die Polizisten telefonisch Kontakt auf. Die Anrufe beendete der Täter stets, nachdem er „Folgen“ für jeden angedroht hatte, der das Haus betritt.

Um 14.37 Uhr ging das SEK dennoch die Wohnung. Der 26-Jährige stand sichtbar im Bereich des Hausflures, die Axt hielt er in der Hand. „Mittels eines Hilfsmittels zur körperlichen Gewalt“, wie es in einer Polizeimitteilung hieß, wurde er überwältigt. Er musste medizinisch versorgt werden, bevor er mit einem Rettungswagen samt Polizeibegleitung in ein Hildesheimer Klinikum eingeliefert wurde.

Auch Mutter musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beamte wurden nicht verletzt. Laut Polizei ist der Verursacher psychisch krank und hatte bereits zuvor für einen Einsatz bei der Familie gesorgt. (ana)

Rubriklistenbild: © Rolf Vennenbernd/dpa