SEK-Einsatz in Adelebsen: Mann droht seinen Sohn umzubringen

Von: Stefan Rampfel

In Adelebsen läuft offenbar ein Polizei-Großeinsatz. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz gibt es in Adelebsen. Dort droht offenbar ein Mann, seinen Sohn umzubringen. Die Hintergründe sind unklar.

Adelebsen - Ein großer Polizei- und Feuerwehreinsatz läuft derzeit in Adelebsen im Landkreis Göttingen.

In einem Wohnhaus an der Heinrich-Sohnrey-Straße soll sich ein mit seinem Sohn in einer Kellerwohnung verschanzt haben.

Anwohner wurde evakuiert

Nach ersten Informationen wurden die anderen Anwohner des Hauses bereits gegen 17 Uhr evakuiert. Die Polizei und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) waren noch am späten Abend vor Ort.

Die Freiwillige Feuerwehr Adelebsen wurde gegen 19 Uhr ebenfalls alarmiert.

Drohungen des Mannes

Unbestätigten Angaben zufolge soll der Mann zuvor gedroht haben, seinen Sohn umzubringen und das Haus in die Luft zu sprengen.

Anwohner berichten, dass die Polizei den Strom im Haus abgeschaltet und den Keller geflutet haben soll. Auch der Rettungsdienst steht in Bereitschaft.

Nähere Einzelheiten sind nicht bekannt

Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Es wird nachberichtet. (Stefan Rampfel)