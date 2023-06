Selbstverbrennung ist für Tibeter einziger Ausweg

Von: Ute Lawrenz

PahLak Tibetisches Theater erstmals in Göttingen: Im Deutschen Theater erntete das Stück über Leben und Leiden in Tibet starken Beifall. © Laura Wiegand/DT

Es ist ein Abend, der erschüttert. Das tibetische Theaterstück „Pah-Lak“ von Abhishek Majumdar zeigt schonungslos, wie es den Menschen in Tibet ergeht, die sich gegen die chinesische Besatzung wehren.

Göttingen - Zum ersten Mal ist tibetisches Theater auf deutschen Bühnen zu sehen. Am Deutschen Theater gab die Koproduktion des Tibet Theatre mit dem Tibetan Institute of Performing Arts eine eindrucksvolle Vorstellung.

„In Gedenken an alle Tibeter, die sich aus Protest angezündet haben“ ist wie eine Überschrift über dem ersten Bild zu lesen. Seit die chinesische Armee 1950 Tibet annektierte, kämpfen die Tibeter um das Überleben ihrer Identität, um ihre Kultur, um ihre Sprache. Mittlerweile unterdrückt der chinesische Staat alle traditionellen Widerstandsformen.

Als letztes Mittel bleibe, so heißt es zum Stück, nur der Einzelprotest: die Selbstverbrennung. Denn die chinesische Regierung begreife den tibetischen Buddhismus als Gefahr für die ,nationale Einheit’.

Musiker spielen tibetische Musik im Deutschen Theater Göttingen

Auf der Bühne steht ein großer Bilderrahmen. Zunächst rahmt er Projektionen ein, Bilder von Menschen, die sich angezündet haben. Zwei Musiker spielen tibetische Musik. Nach einem Black folgt bombastisches Trommeln, der Bilderrahmen wird nach hinten gerollt, macht Platz für rituellen Tanz: eine Segnung.

Zwei Schauspieler schieben den Rahmen nach vorn. Nun begrenzt er ein Zimmer im Nonnenkloster, ist auf den Schleiern im Rahmen zu lesen. Die Nonne Deshar ist aufgeregt. Über ihrem Klostergewand trägt sie die Jacke eines chinesischen Soldaten. Triumphierend hält sie einen Zahn hoch, sie hat ihn demselben ausgeschlagen.

Das Kloster in Tibet wird geschlossen

Der Mönch, der die Nonnen lehrt, bringt Deshar zur Sicherheit zu „Pah-Lak“, das ist das tibetische Wort für „Vater“. Schnell spüren die Chinesen sie dort auf, sie soll der Umerziehung nicht entgehen. Doch alle Nonnen verweigern sich. In Folge wird das Kloster geschlossen. Aus dem Gefühl der Machtlosigkeit angesichts der Unterdrückung beschließt Deshar, sich selbst anzuzünden und löst damit eine neue Form des Freiheitskampfes mit weiteren Selbstverbrennungen aus.

Tibetsches Theater im DT: Deshar soll schwer verletzt gestehen

Um diesen Sog zu stoppen, soll sie schwer verletzt gestehen, dass sie nicht aus eigenem Antrieb gehandelt habe. sondern den Auftrag vom Dalai Lama aus dem indischen Exil erhalten habe.

Als der Offizier Deng, der sie verhört, erfährt, dass seine Tochter entführt worden und verschwunden sei, macht er Deshar dafür verantwortlich. Er will den Druck auf die Nonne erhöhen und lässt auch ihren Vater verhaften. Trotz allem Leid, das ihr zugefügt wird, zeigt sich Deshar – so wie generell die Tibeter – entschlossen, die Unterdrücker nicht zu hassen

Stück im DT zeigt die ausweglose Situation der Tibeter

Mit dieser sich immer weiter zuspitzenden und manchmal etwas überladenen Handlung macht das Stück die ausweglose Situation der Tibeter greifbar. Die Regisseure Harry Fuhrmann und Lhapka Tsering haben ausdrucksstarke Bilder in treffend fokussierendem Licht gefunden.

Fuhrmann wirkt als regelmäßiger Gastdozent am Tibetan Institute of Performing Arts in Dharamsala/Indien. Dort feierte auch „Pah-Lak“ Premiere. Um die Welt auf die verzweifelte Situation der Tibeter aufmerksam zu machen, unternahm Tsering vor sieben Jahren den Versuch, sich selbst zu verbrennen; im Stück verkörpert er den China-treuen Offizier Deng.

160 Tibeter haben sich seit 2009 selbst angezündet

Die Selbstverbrennung werde in Tibet als höchste Form des gewaltlosen Widerstands gesehen, erklärten die Mitwirkenden im Stück. Seit 2009 hätten sich mehr als 160 Tibeter in Tibet selbst angezündet.

„Pah-Lak“ ist eine Koproduktion des Tibet Theatre mit dem Tibetan Institute of Performing Arts aus Dharamsala/Indien und den Ruhrfestspielen Recklinghausen in Zusammenarbeit mit der Tibet Initiative Deutschland und der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft.

Pah-Lak-Projekt wird zum Großteil über Spenden finanziert

Die Europa-Tournee mit der gut zweieinhalbstündigen Vorstellung wird zum Großteil über Spenden finanziert. Langer Applaus zeigte, dass das Stück es wert und wertvolles Theater darstellt. (Ute Lawrenz)

