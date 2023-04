Die kleine Svea (2) aus Göttingen will leben! Suche nach passendem Stammzellspender läuft

Gesundheit

+ © DKMS/NH Svea will leben! Die Zweijährige aus Göttingen braucht dringend eine Stammzellspende. © DKMS/NH

Die zweijährige Svea aus Göttingen braucht dringend eine Stammzellspende. Familie startet mit DKMS eine Aktion zur Online-Registrierung.

Göttingen – Die zweijährige Svea aus Göttingen leidet an einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Eine Stammzellspende ist für sie überlebenswichtig. Um ihren „genetischen Zwilling“ so schnell es geht zu finden, setzen Sveas Familie und ihre Freunde derzeit alle Hebel in Bewegung.

Der 24. Februar dieses Jahres ist ein echter Schicksalstag für Svea und ihre Familie. An diesem Tag teilt die Kinderärztin der Familie am frühen morgen mit, dass die Blutwerte des kleinen Mädchens sehr schlecht sind.

Zweijährige aus Göttingen braucht dringend eine Stammzellspende - Registrierung über DKMS

„Der Thrombozytenwert war katastrophal. Sie musste sofort ins Krankenhaus“, erzählt Sveas Tante im Gespräch mit der HNA. Sie möchte zum Schutz der Privatsphäre der gesamten Familie anonym bleiben.

+ Wie fast jedes Kind in Sveas Alter liebt auch die Zweijährige Tiere. © DKMS/nh

Ein Anruf, der für die Familie alles verändert und das bisherige Leben völlig auf den Kopf stellt. Bis dahin war Svea ein fröhliches Mädchen, dass wie alle Zweijährigen munter die Welt entdeckt. Sie sei in der letzten Zeit zwar etwas Infekt-anfälliger gewesen.

Doch darüber habe sich die Familie keine großen Gedanken gemacht. „Durch die Pandemie sind derzeit ja viele Kinder häufiger krank, weil das Immunsystem lange Zeit nicht so gefordert wurde“, sagt ihre Tante.

Erkrankung des blutbildenden Systems: Zweijährige war häufiger krank und hatte viele blaue Flecken

Auch die vielen blauen Flecken, die nicht so richtig weggehen wollen, sorgen erstmal nicht für Besorgnis. Dann bekommt Svea Ausschlag am Hals. Ihre Tante, selber Ärztin, erkennt, dass es sich um einen Hautpilz handelt. Ein Termin bei der Kinderärztin wird gemacht. „Dort hat man ihr dann auch Blut abgenommen.“ Direkt am nächsten Morgen, 24. Februar, kommt der Anruf der Kinderärztin.

+ Die kleine Svea ist ein fröhliches Kind. Derzeit muss sie mehrmals pro Woche ins Krankenhaus. Behandelt wird sie in Göttingen und Hannover. © DKMS/NH

„Ich hatte irgendwie schon von Beginn an ein sehr ungutes Bauchgefühl“, sagt Sveas Tante. Bis das endgültige Ergebnis kommt, vergehen jedoch Wochen. Nach zahlreichen quälenden Untersuchungen steht Ende März dann fest: Svea leidet an dem Myelodysplastisches Syndrom, kurz MDS, einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems.

Svea aus Göttingen an MDS erkrankt: Sie muss mehrmals pro Woche ins Krankenhaus

„Bis zuletzt hatten alle die Hoffnung, dass sich die Werte wieder normalisieren und die schlimmsten Befürchtungen nicht wahr werden“, erzählt ihre Tante. Die Diagnose ist ein Schock für die ganze Familie. Mittlerweile muss Svea dreimal pro Woche in die Tagesklinik, bekommt einmal pro Woche eine Transfusion. Behandelt wird die Zweijährige an der Uni Göttingen und in Hanover.

„Sie ist etwas geschwächt aktuell. Immerhin ist sie zuhause in ihrer gewohnten Umgebung.“ Ihr Zustand bedeutet aber auch, dass die Zweijährige derzeit nicht auf Spielplätze darf mit anderen Kindern, nicht in die Kita kann und nicht ihre Freunde sehen darf, wegen der Gefahr, mit Keimen in Kontakt zu kommen.

Auch für ihre größere Schwester, die fünfjährige Inga, ist es keine einfache Zeit. „Sie geht nach wie vor in die Kita, damit ihr Alltag so normal wie irgendwie möglich weitergeht. Aber auch sie muss sehr aufpassen und muss Abstand von ihrer kleinen Schwester halten – das ist alles nicht einfach.“

Stammzellspender für zweijährige aus Göttingen gesucht: Familie wird von DKMS unterstützt

Sveas Tante, selbst Mutter von drei Kindern, versucht die Familie zu unterstützen, wo es nur geht. Auch für sie ist die Situation ein echter Kraftakt und eine mentale Belastung. Denn klar ist: Svea kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezugleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS organisiert sie eine Online-Registrierungsaktion, damit Sveas genetischer Zwilling gefunden werden kann. Seit zwei Wochen läuft die Suche. „So eine Suche geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess“, erklärt Sveas Tante und betont: „Es kann jedem passieren! Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und wenn der Fall eintritt, ist man froh, über jede und jeden, die sich als potentielle Stammzellspender haben registrieren lassen.“

DKMS startet Online-Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellspender

Die Registrierung ist simpel. „Es sind drei Abstriche, die man im Mund machen muss, dann schickt man das Set zurück an die DKMS. Mehr ist es erstmal nicht“, betont die Göttingerin. sollte man dann wirklich als Spenderin oder Spender in Frage kommen, ist auch die Entnahme der Stammzellen keine große Sache. „Häufig erfolgt das mittlerweile über den Arm“, so die Göttinger Ärztin.

Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über dkms.de/svea ein entsprechendes Registrierungsset nach Hause bestellen – und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin der kleinen Svea – oder einem anderen Menschen auf der Welt – werden. Bisher haben 272 Menschen (Stand 28.04., 20:35 Uhr) das über Sveas Aktionslink getan. (Melanie Zimmermann)