Senioren gesucht: Caritas vermittelt Duos für Freizeit-Aktivitäten

Ältere Menschen sind häufig alleine. Einsamkeit kann da schnell zum Problem werden. Die Caritas vermittelt daher Seniorenbegleiter für gemeinsame Aktivitäten.

Obwohl viele ältere Menschen selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung leben, haben sie mit zunehmendem Alter häufig weniger soziale Kontakte. Das beobachtet die Caritas und vermittelt deswegen „DUO Seniorenbegleiter“.

Einsamkeit kann schnell zum Problem werden, besonders wenn sich keine Gelegenheit zu Gespärchen und Spaziergängen ergibt, betont Maria Weiss von der Caritas in einer Mitteilung der Katholischen Pressestelle Göttingen.

Ehrenamtliche Begleitung als Ausweg aus der Einsamkeit

Ein Ausweg sei die ehrenamtliche DUO Seniorenbegleitung. Dabei unterstützen ausgebildete freiwillige DUO Seniorenbegleiter ältere Menschen in ihrem Alltag und nehmen Anteil an ihrem Leben. Die Seniorenbegleitungen nehmen sich vor allem Zeit zum Reden, Zuhören und für gemeinsame Unternehmungen.

Bei der Caritas gibt es laut Pressemitteilung derzeit noch mehrere ausgebildete Seniorenbegleiter, die für ein neues Duo bereit sind.

Interessenten für eine Begleitung wenden Sie sich an Maria Weiss im BONUS Freiwilligenzentrum der Caritas in Göttingen unter der Telefonnummer 05 51 / 999 59 14 oder per E-Mail an weiss@caritas-suedniedersachsen.de.

Mehr als 200 ehrenamtliche Helfer

Beim Caritasverband Südniedersachsen sind rund 350 hauptamtlich Mitarbeitenden und mehr als 200 Ehrenamtliche beschäftigt.

Neben der täglichen ambulanten Versorgung und Betreuung von weit mehr als 1000 alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen engagiert sich der Caritasverband mit Beratungsangeboten in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der Suchtkrankenhilfe, der Migrationsarbeit und Flüchtlingshilfe, der Allgemeinen Sozialberatung sowie der Schuldner- und Insolvenzberatung.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter caritas-suedniedersachsen.de.