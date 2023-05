Sexueller Übergriff: Physiotherapeut soll für 27 Monate in Haft

Urteil des Landgericht

+ © Thomas Kopietz Landgericht, Amtsgericht und Arbeitsgericht Göttingen sind im Bereich Maschmühlenweg in Göttingen zu finden. © Thomas Kopietz

Wegen eines sexuellen Übergriffs hat das Amtsgericht Göttingen einen Physiotherapeuten (40) verurteilt. Er soll für 27 Monate in Haft.

Göttingen – Ein Physiotherapeut wird bei einer Behandlung sexuell übergriffig. Die Frau ist wie paralisiert. Der Mann erhält eine Freiheitsstrafe. Das Amtsgericht Göttingen hat einen Göttinger Physiotherapeuten wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Patientin zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Das Gericht befand den 40-Jährigen der Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch für schuldig, wobei die Tat unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses begangen worden sei. Der Mann muss der ehemaligen Patientin zudem 7000 Euro Schmerzensgeld zahlen sowie für künftige eventuelle Folgeschäden aufkommen.

Gericht: Anklagevorwürfe sind zutreffend

Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass die auf den Angaben der betroffenen Patientin beruhenden Anklagevorwürfe zutreffend sind. Die Zeugin habe schlüssig und konstant ausgesagt und auch keine Belastungstendenzen gezeigt.

Der Vorfall soll im September 2020 stattgefunden haben. Die Patientin war zu der Zeit seit drei Jahren immer mal wieder bei dem Physiotherapeuten in Behandlung und bis dahin nach eigenen Angaben auch sehr zufrieden gewesen. Sämtliche Behandlungen seien medizinisch indiziert gewesen. An dem Tag kam sie in die Praxis, weil sie Beschwerden im Schulter- und Nackenbereich hatte. Laut Richterin gab sie an, dass der Therapeut zunächst die entsprechenden Körperbereiche massiert habe. Dann sei er mit den Händen nach unten geglitten und in ihren Intimbereich eingedrungen.

Opfer verfiel in Schockstarre

Sie sei dann in eine Schockstarre verfallen und habe immer nur gedacht „Das ist falsch, das ist falsch“. Sie habe sich wie in Trance wieder angezogen, am Tresen bezahlt und die Praxis verlassen. Der Therapeut habe ihr zur Verabschiedung gesagt: „Das nächste Mal aber wieder eine normale Behandlung.“ Die Patientin hatte dann einen Schulpädagogen, auf dessen Rat den Frauennotruf verständigt und bei der Polizei Strafanzeige erstattet.

In der Urteilsbegründung verwies die Richterin darauf, dass der Angeklagte die „objektive Tathandlung“ eingeräumt habe. Er habe aber eine andere Motivation genannt: Er sein in die Patientin verliebt gewesen und habe ein besonderes Gefühl der Vertrautheit empfunden. Er habe angegeben, sie schon bei vorherigen Behandlungen im Intimbereich gestreichelt zu haben, ohne dass es zu negativen Reaktionen von ihr gekommen sei.

Gericht spricht von Schutzbehauptung

Er sei davon ausgegangen, dass sie diese Annäherungen hätte bemerken müssen und es insofern eine stillschweigende Vereinbarung gegeben habe. Das wertete das Gericht als Schutzbehauptung. Die Zeugin hatte gesagt, dass es vorher keine intimen Berührungen gegeben habe. „Wir glauben der Zeugin“, sagte die Richterin. Zugunsten des Angeklagten sei zu werten, dass er ein objektives Geständnis abgelegt und sich entschuldigt habe. Er habe sich zudem erheblich selbst geschadet und seine berufliche Zukunft gefährdet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Heidi Niemann)

Ein Göttinger Yoga-Lehrer war wegen sexueller Übergriffe auf zwei Studentinnen angeklagt. Das Urteil fiel vergleichsweise milde aus.