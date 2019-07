Siebenjähriger Junge wurde im Osterurlaub missbraucht: Drei Jahre Haft

Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie versuchter schwerer Missbrauch: Das Landgericht Göttingen hat am Freitag einen 41-Jährigen zu drei Jahren Haft verurteilt.

Die Kammer hielt es am Ende des seit Anfang Juni laufenden Prozesses für erwiesen, dass der Angeklagte im Frühjahr 2016 bei einem Ferienaufenthalt in einer Wohnung im Altkreis Osterode den siebenjährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin missbraucht hatte. Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte dagegen auf Freispruch plädiert. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten.

Aussagen intensiv geprüft

Die Richter hielten die Schilderungen des betroffenen Kindes jedoch für glaubhaft. Die Kammer habe die Aussagen intensiv geprüft, sagte die Vorsitzende Richterin Barbara Leist. „Am Ende hatten wir keine Zweifel, dass die Angaben in hohem Maße erlebnisbasiert sind.“ Der Junge habe die vielen Details nur berichten können, weil er das Geschilderte erfahren habe.

Schlimme Erfahrungen

Das betroffene Kind hatte nach Angaben der Richterin schon vorher schlimme Erfahrungen machen müssen. Als er zweieinhalb Jahre alt war, habe der Vater die Familie verlassen. Als er vier Jahre alt war, sei der Vater plötzlich wieder aufgetaucht, gleichzeitig sei die Mutter verschwunden. Der Junge sei nie in der neuen Familie des Vaters angekommen und schon früh in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gelandet. Später sei er in eine Kinderwohngruppe gekommen. Das Leben des Kindes sei von Abbrüchen geprägt, sagte die Richterin. Zu all diesen Erfahrungen seien dann jene Geschehnisse hinzugekommen, für die sich nun der Angeklagte vor Gericht verantworten musste.

Schwerer Start ins Leben

Auch der 41-Jährige hatte nach Angaben der Richterin einen schweren Start ins Leben. Er sei früh aus der Familie genommen worden und habe ebenfalls einige Zeit in die Kinder- und Jugendpsychiatrie verbracht. Als er volljährig wurde, sei er „einfach ins Leben gespuckt“ worden.

Die "Kurve gekriegt"

Der Angeklagte habe trotz der schwierigen Ausgangsbedingungen die „Kurve gekriegt“, sich immer um Arbeit bemüht und mehrfach Beziehungen zu Frauen aufgebaut. Die Beziehung zu der Mutter des Siebenjährigen endete nach einem halben Jahr, Anlass waren die Missbrauchsvorwürfe.