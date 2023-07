Siegerentwurf steht fest: Kita-Neubau in Göttingen rückt in greifbare Nähe

Von: Melanie Zimmermann

Teilen

So soll der Kita-Neubau in Weende aussehen: Der Entwurf des Architekturbüros pape+pape aus Kassel setzte sich gegen zwölf Mitbewerber durch. © Grafik: Stadt Göttingen/nh

Die Stadt Göttingen will eine neue Kita bauen. Der Siegerentwurf für den Neubau der Kita Ernst-Fahlbusch im Stadtteil Weende kommt aus Kassel.

Göttingen – Es ist vollbracht: Der geplante Neubau der Kita Ernst-Fahlbusch im Göttinger Stadtteil Weende hat nun ein Gesicht. Der Planungswettbewerb für den Neubau ist entschieden. Das Preisgericht krönte nun den Entwurf der Wettbewerbsgemeinschaft Architekturbüro pape+pape sowie dem Landschaftsarchitekturbüro GTL Michael Triebswetter aus Kassel zum Sieger.

„Ich freue mich, dass mit dem Abschluss des Wettbewerbs der Neubau in greifbare Nähe rückt. So können wir unseren Bedarfen an Betreuungsplätzen nicht nur gerecht werden, sondern diese mit zeitgemäßen Standards erfüllen“, so Maria Schmidt, Dezernentin für Personal, Schule und Jugend der Stadt Göttingen.

Stadt Göttingen will eine neue Kita bauen: Siegerentwurf für den Neubau Ernst-Fahlbusch steht fest

Ziel des Planungswettbewerbs war es nach Angaben der Stadt, Entwürfe für ein umweltfreundliches Kita-Gebäude für über 100 Betreuungsplätze zu erhalten. Entwickelt werden sollte ein Neubau samt Feianlagen.

Ein Einblick in das Innere des Neubaus der geplanten Ernst-Fahlbusch Kita in Weende. © Stadt Göttingen/nh

Aus einer Vielzahl an Bewerbern wurden durch ein Losverfahren 15 Teilnehmer für die Ausarbeitung eines Wettbewerbsbeitrages bestimmt. 13 teilnehmende Planungsbüros haben letztendlich einen Beitrag eingereicht und wurden in der Preisgerichtssitzung Ende Juni von der Jury anhand verschiedener Kriterien bewertet und in eine Rangfolge gesetzt.

Kita-Neubau im Göttinger Stadtteil Weende: Über 100 Betreuungsplätze sollen geschaffen werden

„pape+pape architekten aus Kassel schaffen es mit ihrem Entwurf sowohl architektonischen Anspruch als auch die pädagogischen Vorstellungen der Kita zu vereinen. Gerade die klare Raumaufteilung im Inneren des Gebäudes und die große Spielfläche hat das Preisgericht überzeugt.

„Ich freue mich, dass wir in Weende kind- und zeitgerechte Architektur verwirklichen können“, so Stadtbaurat Frithjof Look.

Das Raumprogramm der Kita soll drei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern und zwei Krippengruppen mit 15 Kindern umfassen, davon ist jeweils eine Gruppe integrativ vorgesehen.

Kita-Neubau Ernst-Fahlbusch in Göttingen: Drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen

Das zu beplanende Grundstück liegt im Ortsteil Weende, an der Ernst-Fahlbusch-Straße, neben der Hainbundschule. Bei dem Grundstück handelt es sich um eine Freifläche mit leichtem Gefälle, welches bei der Entwicklung der Entwürfe großen Spielraum zum Gestalten und eine Vielzahl von Varianten bot.

Neben den generellen funktionellen Anforderungen an das Gebäude, sollten bei den Entwürfen insbesondere die pädagogischen Raumbedürfnisse bedacht und Raumbeziehungen geschaffen werden, damit ein fließender Tagesablauf in der neuen Kita ermöglicht wird.

Das Raumkonzept sollte zukunftsfähig aufgestellt werden, um den wandelnden und entwickelnden Anforderungsprofilen gerecht zu werden.

Eingereichte Entwürfe für Kita-Neubau in Göttingen sind im Neuen Rathaus in Göttingen ausgestellt

Die Stadt Göttingen hat sich, unter dem Gesichtspunkt der angestrebten Klimaneutralität, im Bereich Gebäude Ziele gesetzt, um einen weiteren Beitrag zur umweltfreundlichen Entwicklung der Stadt zu leisten (wir berichteten).

Durch die Wahl geeigneter Baustoffe, geschickter Planung und Gestaltung des Gebäudes sowie den Einsatz von klimafreundlichen Wärmeerzeugern und weiterer technischer Anlagen, soll der Neubau dazu beitragen.

Alle 13 eingereichten Wettbewerbsbeiträge sind bis Freitag, 7. Juli, im Foyer des Neuen Rathauses ausgestellt und können zu den geltenden Öffnungszeiten angeschaut werden. (Melanie Zimmermann)