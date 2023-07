Sinan Garis und Luca Wehr sind Sylvester-Märten-Preisträger

Von: Per Schröter

Sie durften sich freuen: Die beiden Preisträger Sinan Garis (Zweiter v. l.) und Luca Wehr (rechts daneben) mit (v.l.) BBS I-Schulleiter Rainer Wiemann, den beiden Sylvester-Märten-Stiftungsvorständen Beatrix und Stefan Kretschmer sowie Preiskomitee-Mitglied Soraja Senff. © Per Schröter

Die besten Nachwuchs-Verkäufer werden bei der Abschlussfeier der Göttinger Arnoldi-Schule ausgezeichnet. In diesem Jahr geht der Titel an Luca Wehr und Sinan Garis.

Göttingen – Luca Wehr und Sinan Garis sind am Montag im Rahmen der Abschlussfeier der Göttinger Arnoldi-Schule (BBS 1) für Absolventen der Ausbildungsberufe „Verkäufer/Verkäuferin“ und „Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel“ mit dem Sylvester-Märten-Preis geehrt worden.

Damit würdigt die Berufsschule zusammen mit der Sylvester Märten Stiftung ein herausragendes Engagement der Schüler während ihrer Ausbildung im Einzelhandel.

Gute Leistungen und großes Engagement

„Die mit dem Sylvester-Märten-Preis ausgezeichneten Absolventen zeichnen sich nicht nur durch gute schulische Leistungen aus, sondern haben während ihrer Ausbildung auch ein über das übliche Maß hinausgehendes Engagement gezeigt, eine besonders profilierte Fachkompetenz erworben und eine sehr ausgeprägte soziale und personale Kompetenz bewiesen“, betonte Schulleiter Rainer Wiemann.

Dies treffe in besonderem Maße auf Luca Wehr und Sinan Garis zu, die neben einer Urkunde auch einen Geldpreis von jeweils 500 Euro erhielten. Mit dem Preis wird auch an das traditionsreiche Göttinger Textilien-Fachgeschäft Sylvester Märten erinnert, das 2016 nach mehr als 100 Jahren mangels Nachfolge geschlossen werden musste.

Stiftung besteht seit 2013

Dessen langjähriger Inhaber Wolfgang Lange, der selbst einmal Auszubildender an der Arnoldi-Schule war, hatte die Stiftung 2013 ins Leben gerufen.

„Unsere Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ausbildung für den Einzelhandel an den Berufsbildenden Schulen am Traditionsstandort Göttingen nachhaltig zu fördern und zu stärken“, sagte Stiftungs-Vorstand Stefan Kretschmer.

Besondere Anerkennung

„Die Arnoldi-Schule versteht das Engagement der Stiftung als besondere Anerkennung ihrer vor allem in den Bildungsgängen für den Einzelhandel geleisteten Arbeit“, sagte Schulleiter Wiemann. Die Förderung sei gleichzeitig Ansporn, „auch weiterhin mit einer qualitativ hochwertigen und modernen Ausbildung in diesen nach wie vor sehr gefragten Ausbildungsberufen mitzuwirken und dazu beizutragen, dem Standort Göttingen auch künftig gut ausgebildete Fachkräfte im Einzelhandel zu sichern“.

Lob für alle Absolventen

Ein Lob für alle 65 Absolventen gab es von Alexander Grosse, dem Vorsitzenden des Handelsverbandes Hannover, Kreisverband Göttingen. „Sie alle haben Ihre Ausbildung in einer Zeit absolviert, in der nicht nur Sie selbst, sondern auch ihre Betriebe vor nie dagewesenen Herausforderungen gestanden haben“, sagte er und bezog sich nicht nur auf die Corona-Pandemie, sondern auch den Krieg in der Ukraine und alle damit zusammenhängenden Probleme und Unwägbarkeiten.

Gut ausgebildetes Personal sei „ein entscheidender Faktor für einen erfolgreichen Handel“. (Per Schröter)