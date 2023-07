Sitzblockade in Göttingen: Autofahrer versucht, Aktivistin von der Straße zu zerren

Von: Melanie Zimmermann

Während der Sitzblockade der „Letzten Generation“ ging ein Autofahrer auf eine Aktivistin los und versuchte, sie von der Straße zu zerren. © Stefan Rampfel

Mitglieder der „Letzten Generation“ blockieren am Freitagmorgen in Göttingen eine zentrale Kreuzung. Ein Autofahrer verliert die Beherrschung.

Göttingen - Auf den Tag genau vor vier Monaten haben Mitglieder der „Letzten Generation“ in Göttingen das letzte Mal eine Kreuzung durch Sitzblockaden und Festkleben blockiert und den Straßenverkehr so zum Erliegen gebracht. Nun war es mal wieder soweit.

Am Freitag, 14. Juli, blockierte die „Letzte Generation“ am Weender Tor in Göttingen die Kreuzung gleich in beide Fahrtrichtungen. Mit Insgesamt 14 Aktivisten war das Bündnis an diesem Morgen vor Ort, mehrere von ihnen klebten sich erneut mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn fest.

„Letzte Generation“ blockiert Weender Tor in Göttingen - Autofahrer rollt auf Aktivistin zu

Es ging fast nichts mehr kurz nach neun Uhr an diesem Freitagmorgen. Mitglieder der „Letzten Generation“ aus Göttingen blockierten in schwarzen und dunkelgrauen Anzügen und verkleidet als Bundeskanzler Olaf Scholz, Verkehrsminister Volker Wissing und Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck an zwei Stellen das Weender Tor.

Mitglieder der „Letzten Generation“ blockierten in Göttingen als Ampel-Politiker verkleidet das Weender Tor. © Stefan Rampfel

Wer vom Nikolausberger Weg kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war, für den war auf Höhe des Fitnessstudios „Fitness First“ Schluss. Und auch für die Autofahrer, die vom Bahnhof kommend Richtung Auditorium unterwegs waren, endete die Fahrt an der Kreuzung auf Höhe des Vapianos.

„Letzte Generation“: Sitzblockade in Göttingen als Scholz, Habeck und Wissing verkleidet

Zum ersten Mal machten die Mitglieder des Bündnisses die zentrale Kreuzung gleichzeitig in zwei Fahrtrichtungen dicht - sehr zum Unmut der zum Warten gezwungenen Autofahrer. Gleich mehrere stiegen aus ihren Fahrzeugen aus, gingen auf die Aktivisten zu und erkundigten sich, wie lang die Aktion denn wohl noch andauern solle.

Die Antwort „Das wird hier noch eine längere Weile dauern“ führte zu Augenrollen, Unverständnis - und bei dem ein oder anderen auch zu aggressivem Verhalten. Auf Höhe des Vapiano rollte ein in erster Reihe wartender, ungeduldiger Autofahrer mit seinem BMW-Kombi erst bis auf ganz wenige Zentimeter auf eine Aktivistin heran, ehe er aus dem Wagen ausstieg und versuchte, sie von der Straße zu zerren.

Aktivisten blockieren Weender Tor in Göttingen: Polizei nimmt zahlreiche Personalien auf

In seinem Vorhaben gestoppt wurde er von einer älteren Passantin, die die gesamte Aktion vom Straßenrand aus verfolgte und sich vehement dafür einsetzte, dass der aufgebrachte Mann von der Klimaaktivistin abließ und sich stattdessen mit ihr in einer zunächst recht hitzigen Diskussion auseinandersetzte.

Ein wütender Autofahrer rollte mit seinem Wagen auf eine der Aktivistinnen zu und versuchte, sie so zum Aufstehen zu bewegen. © Stefan Rampfel

„Ich habe sie zwei, dreimal freundlich gefragt, ob sie bitte zur Seite gehen könne, damit ich durchfahren kann. Aber die antworten einem ja nicht mal. Deswegen wollte ich sie dann hochnehmen. Ich habe jetzt schon zwei Termine verpasst, das geht doch nicht“, rechtfertigte der Mann sein Verhalten im Gespräch mit unserer Zeitung.

Grundsätzlich sei er sogar für die Sache, für die die „Letzte Generation“ sich einsetze. „Aber doch nicht so! Versteckt euch auch noch hinter Masken. Wer soll euch denn so bitte ernst nehmen?“.

Protestaktion der „Letzten Generation“ in Göttingen dauert deutlich länger als sonst.

Die nach rund 20 Minuten eingetroffenen Polizeibeamten nahmen dieses Mal nicht nur die Personalien der Aktivisten auf, sondern auch von vielen wartenden Autofahrern. Dies mache man zum einen, um Zeugen benennen zu können, zum anderen für den Fall, dass einige der Wartenden Anzeige wegen Nötigung stellen wollen, erklärte ein Beamter vor Ort.

Insgesamt dauerte die Aktion der „Letzen Generation“ deutlich länger als vorangegangene Male. Selbst, nachdem die festgeklebten Mitglieder von der Fahrbahn gelöst waren, versuchten einige wenige immer wieder, sich erneut auf die Fahrbahn zu setzen. (Melanie Zimmermann)