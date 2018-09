Skyway-Festival in Göttingen: Im Rausch von tausenden Lichtern

Aktion am Samstag und Sonntag

+ © Tytus Zmijewski/PAP/dpa Vorbild Partnerstadt Torun: Das dortige Bella Skyway-Festival lockte allein in diesem etwa 400 000 Besucher an. Nun gibt es eine solche Aktion auch in Göttingen. © Tytus Zmijewski/PAP/dpa

Göttingen. In einen Rausch des Lichts können Besucher am Samstag und Sonntag, 29. und 30. September, in Göttingen beim Bella Skyway-Festival kommen. Vorbild ist die gleichnamige Aktion in der polnischen Partnerstadt Torun.