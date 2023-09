Social Media-Nutzung kritisch beäugt: Göttinger Montessori-Schüler konzipieren Theaterstück

Von: Stefanie Lipfert

Theater-Projekt „Vernetzt“: Die 9. Klasse der Montessori-Schule setzt sich mit in dem Projekt mit Social Media auseinander. Unten rechts: Quentin (15), Justin (15), Simon (15), Emil (13), Aaron (15), Samuel (14), Kyril (13), Mona (14), Joel (15), Violetta (15) , Lena (16) undTonda (14). © Stefanie Lipfert

Hinschauen statt Weggucken: Die 9. Klasse der Montessori-Schule setzt sich in dem Theater-Projekt „Vernetzt“ mit Social-Media kritisch auseinander.

Göttingen – Whatsapp, Twitter und Instagram: Die Nutzung von Social-Media ist bei Teenagern nicht mehr wegzudenken. Experten beäugen die teils massive Nutzung bei Schülern kritisch. Doch hat Social-Media nur einen schlechten Einfluss auf Schüler?

Mit dieser Frage hat sich die neunte Klasse der Montessori-Schule in Göttingen kritisch auseinandergesetzt – und hat das Thema Social-Media rund drei Wochen indem Theater-Projekt „Vernetzt“ erarbeitet.

Theater-Projekt „Vernetzt“: Themen und Figuren wurden mit Schülern gemeinsam erarbeitet

Der Social-Media Kosmos der heutigen Zeit ist riesig. Eben schnell schauen, was bei TikTok so geht, während man auf den Bus wartet. Vor dem Schlafengehen noch ein letztes Mal checken, welche Stories die Freunde bei Instagram gepostet haben.

Für Kathrin Müller-Grüß, theaterpädagogische Begleitung des Projektes der 9. Klasse, ist die theatralische Auseinandersetzung mit Social Media eine Premiere. „Die erste Woche haben die Schüler damit verbracht, Social-Media Themen zu sammeln, mit denen sich die Jugendlichen beschäftigen“, erklärt sie.

„Die Schüler haben sich Figuren ausgesucht, die sie in der Vorstellung darstellen. Diese Figuren sind in dem Stück auch alle untereinander in den sozialen Netzwerken vernetzt, erklärt Müller-Grüß.

Social Media-Nutzung bei Schülern: Wie wollen Jugendliche in den Sozialen Netzwerken gesehen werden

Das Theater-Projekt „Vernetzt“ ist so aufgebaut, dass die Schüler in zwei Ebenen agieren, die miteinander verwoben sind. Die erste Ebene ist die Großstadt, in der das Leben anonym stattfindet und eher zurückhaltend abläuft. In der zweiten Ebene –der Social-Media Welt – zeigen die Schüler ein anderes Ich, das nicht dem realen Ich entspricht.

© Imago

Die beiden Welten sind miteinander eng verstrickt. Der rote Faden, der das Theater-Projekt der Montessori-Schule durchzieht: „Wie sind wir und wie wollen wir von anderen in den sozialen Netzwerken gesehen werden?“, bringt es Müller-Grüß auf den Punkt.

Für die Umsetzung des Theater-Projektes haben die 15 Schüler tatkräftige Unterstützung: Neben Kathrin Müller-Grüß ist Alexandra Hensel für die theaterpädagogische Begleitung zuständig, Jan Hartling-Knaak unterstützt die neunte Klasse bei den Choreografien. Die Geschichten für das Theater-Projekt werden von den Schülern in Form von Texten, Storyboards oder auch TikTok- und Instagram-Videos präsentiert.

Projekt „Vernetzt“ der Montessori-Schule: Thema Mobbing steht im Fokus

Doch welche Themen bewegen Schüler auf Social-Media? „Die Jugendlichen haben einiges an Ideen mitgebracht“, erzählt Antje Ehrhardt, Schulleiterin der Montessori-Schule in Göttingen. „Was die Schüler besonders beschäftigt hat, ist das Thema Grenzen – also technische Grenzen in den sozialen Netzwerken, als auch die moralischen Grenzen. Und vor allem das Thema Mobbing.“

So unterschiedlich die Figuren des Projektes sind, so unterschiedlich ist auch die Social Media-Nutzung der Neuntklässler der Montessori-Schule. „Oft nutze ich Instagram und TikTok als Zeitvertreib,“ erzählt die 16-jährige Lena. Social Media gehört schon fest in ihren Alltag, jedoch ist ihr die Pause von der digitalen Welt auch sehr wichtig. „Ich finde es respektlos, wenn man sich mit Freunden trifft und ständig auf sein Handy schaut.“

Aaron ist auch in der 9. Klasse und eher auf Youtube unterwegs. „Social Media wird oft schlechter dargestellt, als es tatsächlich ist“, findet der 15-Jährige. „Mit Youtube konnte ich mein Englisch verbessern, mir neues Wissen zu unbekannten Themen aneignen und ich interessiere mich jetzt für Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass sie mich überhaupt interessieren“, erklärt Aaron.

Wir müssen hinschauen. Wenn wir verstehen, womit sich Jugendliche in den Sozialen Netzwerken beschäftigen, können wir auch für sie da sein.

Theater-Projekt der 9. Klasse: Digitalisierung des Schulsystems hat Kommunikation verändert

Die Szenen und Dialoge des Theaterprojektes werden mit einem Handy festgehalten. Projiziert wird der Bildschirm des Handys auf Leinwand. Man ist also live dabei, wenn die Figuren des Stückes von der Analogen in die digitale Welt wechseln. Was wollen die Follower online sehen? Wo fängt Mobbing im Netz an?

„Mit der Digitalisierung des Schulsystemes haben sich auch die Kommunikation und die Konflikte unter den Schülern verändert“, berichtet die Schulleiterin der Montessori-Schule. „Den Schülern der 9. Klasse war es für das Theaterprojekt ein großes Anliegen, sich mit dem Thema „Mobbing in den sozialen Netzwerken“ auseinanderzusetzen.

Denn Schulleiterin Ehrhardt ist sich sicher: Bildung kommt ohne Social Media nicht mehr aus. Aber: „Die Nutzung von Social Media ist auch immer ein Balanceakt“, beschreibt die theaterpädagogische Begleiterin Müller-Grüß. „Wir müssen hinschauen. Wenn wir verstehen, womit sich Jugendliche in den Sozialen Netzwerken beschäftigen, können wir auch für sie da sein.“

Junge Menschen brauchen einen kritischen Blick, um bestimmte Informationen zu hinterfragen.

Ziel des Theater-Projektes „Vernetzt“: Schüler im analogen Leben zu stärken

Mit „Vernetzt“ will die Montessori-Schule den Schülern die Möglichkeit bieten, sich selber in der Welt von Social Media zu reflektieren. Dabei soll das Ziel sein, die Schüler im analogen Leben zu stärken.

Jugendliche müssen Kompetenzen erlenen, um einen guten Umgang mit Social Media zu finden. „Junge Menschen brauchen einen kritischen Blick, um bestimmte Informationen zu hinterfragen“, erklärt Müller-Grüß. „Sie brauchen auch eine gestärkte Persönlichkeit, damit sie wissen: Ich bin genug so, wie ich bin.“

Verteufeln sollte man die sozialen Netzwerke nicht, da sind sich die Ehrhardt und Müller-Grüß sicher. „Social Media wirkt sich nicht nur negativ auf die Schüler aus, es kann für sie auch eine Chance sein, wenn sie den gesunden Umgang damit lernen.“ (Stefanie Lipfert)

Einzige öffentliche Vorstellung: Mittwoch, 13. September, um 18 Uhr im „Werkraum“, Stresemannstraße 24C, 37079 Göttingen.