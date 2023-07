Soldat klagt vor Gericht erfolgreich gegen seine Entlassung

Vor dem Verwaltungsgericht in Göttingen hat ein Soldat erfolgreich gegen seine Entlassung geklagt. (Archivfoto) © Bernd Schlegel

Um die Zukunft eines Soldaten geht es bei einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Göttingen. Seine Klage ist am Ende erfolgreich.

Göttingen/Osterode – Kann ein Zeitsoldat, der in betrunkenem Zustand Auto gefahren ist und sich einer Polizeikontrolle widersetzt hat, weiter in der Bundeswehr bleiben?

Mit dieser Frage hat sich am Freitag das Verwaltungsgericht Göttingen beschäftigt. Dort hatte ein Hauptgefreiter gegen das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr geklagt.

Behörde hatte im Juni 2021 die Entlassung verfügt

Die Behörde hatte im Juni 2021 seine Entlassung aus dem Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit verfügt. Sie begründete dies mit der Alkoholfahrt, dem Fluchtversuch vor der Polizei und dem illegalen Konsum von Betäubungsmitteln. Damals waren bei ihm nicht nur erhöhte Alkoholwerte, sondern auch Kokainabbauprodukte nachgewiesen worden.

Das Gericht hob den Entlassungsbescheid allerdings auf. Grund: Der Soldat habe glaubhaft dargelegt, dass er keine Drogen nehme und ihm an dem Abend jemand unbemerkt Kokain ins Glas geschüttet haben müsse (Aktenzeichen 3 A 144/22).

Eintritt in die Bundeswehr im August 2018

Der Soldat war im August 2018 in die Bundeswehr eingetreten. Seine reguläre Dienstzeit sollte zwölf Jahre bis zum Juli 2030 dauern. Im November 2020 kam es dann zu dem Vorfall, der zu seiner Entlassung führte.

Der Kläger hatte sich am Freitagabend mit einigen Freunden privat getroffen und war zwischendrin in der Nacht mit einem Pkw zu einer Tankstelle gefahren. Als er anschließend zu der feiernden Runde zurückfahren wollte, geriet er in eine Kontrolle der Polizei. Er versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, wurde jedoch gestellt.

Geldstrafe wegen alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit

Das Amtsgericht Osterode verurteilte ihn später wegen alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen. Eine bewusste Aufnahme von Kokain habe sich nicht nachweisen lassen, hieß es in dem Urteil.

Der Soldat hatte damals unverzüglich seinen Vorgesetzten über den Vorfall informiert. Daraufhin wurde gegen ihn ein dienstrechtliches Verfahren eingeleitet. Im Juni 2021 erhielt er den Bescheid, dass er fristlos aus seinem Dienstverhältnis als Soldat auf Zeit entlassen sei. Der Soldat legte dagegen Beschwerde ein, die jedoch zurückgewiesen wurde. Daraufhin zog er vor Gericht.

Regelungen des Soldatengesetzes

Laut Soldatengesetz kann ein Soldat auf Zeit während der ersten vier Dienstjahre fristlos entlassen werden, wenn er „seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt hat und sein Verbleiben in seinem Dienstverhältnis die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden“ würde.

Eine einmalige Alkoholfahrt sei für eine fristlose Entlassung nicht ausreichend, erläuterte die Richterin in der mündlichen Verhandlung. Um sich ein Urteil bilden zu können, ob dies tatsächlich so passiert sein kann, unterzog die Richterin den Kläger einer intensiven Befragung. Sie wollte wissen, wie der Abend genau abgelaufen war, und hinterfragte auch sein Verhalten vor und nach dem Vorfall.

Angeklagter: Habe Drogen nie genommen

Der Kläger gab an, dass er viel Sport getrieben und eigentlich kaum Alkohol getrunken habe. Er sei immer der Fahrer gewesen. An dem Abend habe er sich aber von seinen Freunden „belabern“ lassen und einige Mixgetränke und einen Schnaps getrunken. Drogen habe er nie genommen.

Der Vertreter der Bundeswehrbehörde schenkte der Version des Soldaten keinen Glauben. Dies sei der „klassische“ Vortrag, den man immer wieder in solchen Fällen zu hören bekomme, sagte er. Auch die Richterin hatte aufgrund der Aktenlage einen unbewussten Drogenkonsum für wenig wahrscheinlich gehalten. Nach der Befragung des Klägers in der mündlichen Verhandlung kam sie indes zu einer anderen Einschätzung. (Heidi Niemann)