Sommerbaustelle: Bus-Shuttle statt Busring in den Ferien

Von: Bernd Schlegel

Die Innenstadt mit den Wallanlagen in Göttingen: Während der Sommerferien ist der Busring gesperrt. Deshalb pendelt montags bis freitags ein Bus-Shuttle zwischen Bahnhof und Markt. Fahrgäste müssen insbesondere am Wochenende Umwege in Kauf nehmen. Die vier Parkhäuser sind weiterhin mit dem Auto erreichbar. © Stefan Rampfel

Eine große Sommerbaustelle sorgt in den Ferien für erhebliche Behinderungen vom 6. Juli bis 16. August in Göttingen. Doch es gibt dabei auch gute Nachrichten.

Göttingen – Die Stadtwerke Göttingen nutzen die verkehrsarme Zeit in den Sommerferien, um mit Blick auf den Klimaschutz den Ausbau der Fernwärme in der City voranzutreiben. Wegen der Baustellen muss der Busring während der sechs Wochen vom 6. Juli bis voraussichtlich 16. August gesperrt werden.

Es gibt zwei gute Nachrichten: Trotz der Arbeiten sind die vier Parkhäuser Carré, Groner-Tor-Straße, Hospitalstraße und Kaufland in den Ferien weiter uneingeschränkt erreichbar. Das dürfte vor allem für Besucher von außerhalb wichtig sein, denn von dort sind die Wege in die Innenstadt kurz.

Shuttle-Service zwischen Bahnhof und City

Und: Weil der Stadtbusring gesperrt ist, fährt zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und dem Markt ein Innenstadt-Shuttle. Unterwegs stoppt der Pendelbus an der Groner-Tor-Straße und an der Groner Straße. Der Bus fährt montags bis freitags zwischen 6.15 und 20.30 Uhr im 15-Minuten-Takt ab ZOB. Wegen der bestehenden Personalknappheit kann dieser Bus nicht am Wochenende fahren. „Etwa die Hälfte unserer Fahrgäste hat die Innenstadt als Ziel“, sagt Michael Neugebauer, Chef der Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB). Für den Shuttle werden täglich vier zusätzliche Fahrer benötigt.

Umleitung vieler Linien über den Bahnhof

Die GöVB-Linien, die normalerweise durch die City fahren, werden über den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) geführt, der zum zentralen Umsteigepunkt wird. Fahrgäste, die mit dem Bus am Wochenende die Innenstadt erreichen wollen, müssen auf den ZOB beziehungsweise weitere „innenstadtnahe Haltestellen“ ausweichen und dann einen teils auch weiten Fußweg in Kauf nehmen.

Wir haben zugehört und nachgesteuert.

Laut GöVB-Chef Neugebauer bieten sich die Sommerferien für eine Sperrung des Innenstadt-Busrings an, da in der Urlaubszeit weniger Fahrgäste die Busse nutzen, auch, weil kein Schülerverkehr stattfindet. Weitere Informationen sind im Internet unter goevb.de zu finden.

Radfahrer kommen auch durch die City

Radfahrer kommen auch weiterhin durch die Innenstadt, aber eben nicht so schnell und reibungslis wie normalerweise. Außerdem wurde eine geplante Baustelle im Bereich Berliner Straße/Zentraler Omnibusbahn verschoben.

„Wir haben zugehört und nachgesteuert“, sagt Stadtbaurat Fritjof Look mit Blick auf die Verbesserungen.

Fernwärmeausbau in den Ferien

Gleichzeitig mit dem Ausbau der Fernwärmeversorgung sind weitere Bauarbeiten geplant – insgesamt an 18 Stellen innerhalb des Walls.

Die städtische Bauverwaltung nutzt die Gelegenheit, um in derselben Zeit im Busring (Jüdenstraße, Stumpfebiel, Zindelstraße, Kurze-Geismar-Straße) Sanierungsarbeiten an Asphalt- und Pflasteroberflächen sowie Gossenregulierungen vorzunehmen. Die Göttinger Entsorgungsbetriebe führen außerdem kleinere Reparaturarbeiten an Schachtabdeckungen durch.

Thema Müllentsorgung

Problematisch könnte während der Sommerferien die Müllentsorgung innerhalb des Walls werden. Die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) sprachen von einer „Herausforderung“. Sollte Müll stehen bleiben, so sollten sich Betroffene unbedingt an die Servicenummer der GEB, Tel. 05 51/400 5 400, wenden. Müll beziehungsweise Wertstoffe (Gelber Sack) können bei Bedarf auch zum Recyclinghof der Entsorgungsbetriebe im Stadtteil Grone, Rudolf-Wissell-Straße 5, gebracht werden. Schwierig könnte auch die Anlieferung für Speditionen sowie Paketdienste innerhalb des Walls werden, da viele Straßen gesperrt werden müssen.

Für Fragen rund um die Sommerbaustelle hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr unter Tel. 0551/400-5950 erreichbar. Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)