Sommerbaustelle in Göttingen: Eine City voller Hindernisse

Blick in die Gotmarstraße: Dort wird an der Erweiterung des Fernwärmenetzes gearbeitet. Normalerweise ist diese Straße Teil des Busrings in der Innenstadt. © Laura Froböse

Sommerzeit ist Baustellenzeit in Göttingen. Das gilt besonders in diesem Jahr. In der Innenstadt gibt es jede Menge Hindernisse.

Göttingen – Die Sommerbaustelle in der Innenstadt in Göttingen hat unangenehme Folgen. Radfahrer können nicht auf gewohnten kurzen Routen durch die Innenstadt fahren, manche weichen auf Gehwege aus. Dadurch sind viele Fußgänger genervt. Grund für die Behinderungen sind 18 Baustellen innerhalb des Walls. Und so läuft es aktuell in der Innenstadt.

Nördliche Gotmarstraße: Dort ist eine von gleich zwei Vollsperrungen in der Innenstadt zu finden. Normalerweise fahren dort die Stadtbusse entlang. Doch wegen der Baustelle geht an dieser Stelle nichts. In der Gotmarstraße wird das Fernwärmenetz erweitert.

Weender Straße/Ecke Jüdenstraße: Dort ist die Straße gesperrt. An dieser Stelle wird das Reitstall-Quartier – ehemals Gothaer Haus – an das Fernwärmenetz angeschlossen. Beide Sperrungen aufgrund von Bauarbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien bestehen bleiben.

Einschränkungen für Fußgänger: Sie können zwar die Gehwege nutzen und so die Sperrungen umgehen, jedoch bringt auch das eine neue Gefahr mit sich. Manche Fahrradfahrer nutzen auch die schmalen Gehwege, um an den Baustellen vorbeizufahren. Das kann vermehrt zu Unfällen führen, weswegen Radfahrer gebeten werden, ihr Fahrrad für den Teil der Baustelle zu schieben.

Halbseitige Sperrungen: Außerdem sind mehrere Straßen nur eingeschränkt nutzbar, weil eine Seite der Fahrbahn gesperrt ist. Ein Beispiel dafür ist das südliche Ende der Jüdenstraße im Bereich der Bushaltestelle zwischen der Roten Straße und der Barfüßerstraße. Ebenso halbseitig gesperrt ist der Kornmarkt an der Ecke Groner Straße/Lange-Geismar-Straße/Kurze Straße. Ebenfalls gibt es Bauarbeiten mit halbseitiger Sperrung in der Straße Stumpfebiel an der Südseite des Einkaufszentrums Carré.

Liefer- und Anliegerverkehr: Der ist weiter möglich, aber problematisch, da durch die Sperrungen Umwege erforderlich sind.

Stadtbusverkehr und Bus-Shuttle: Der Stadtbusring ist gesperrt. Deshalb können Haltestellen in der Innenstadt nicht wie gewohnt angefahren werden, und Buslinien müssen über den Bahnhof umgeleitet werden. Um die Innenstadt per Bus erreichen zu können, bieten die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) einen Bus-Shuttle-Service.

Wird von Fahrgästen gern genutzt: Der Busshuttle-Service wird zwischen der Haltestelle Markt und dem Zentralen Omnibusbahnhof angeboten. Am Wochenende gibt es aber keine Fahrten. © Laura Froböse

Im 15-Minuten-Takt pendelt der Bus montags bis freitags zwischen 6.15 Uhr und 20.30 Uhr zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und dem Markt. Unterwegs gibt es Stopps am Groner Tor und an der Groner Straße. So ist es Fahrgästen möglich, innerhalb von fünf Minuten vom Bahnhof zur Haltestelle Markt zu kommen. Nach einem fünfminütigen Aufenthalt macht sich der Shuttlebus wieder auf den Weg zum Bahnhof.

Busshuttle-Service kommt gut an

„Bisher kommt der Shuttle-Service bei den Leuten gut an“, sagt Stephanie Gallinat-Mecke, Pressesprecherin der GöVB. Allerdings sei schon die Frage aufgekommen, warum nicht auch am Wochenende ein Shuttlebus bereitgestellt wird. „Dies ist derzeit aufgrund des mangelnden Personals der Göttinger Verkehrsbetriebe nicht möglich.“

Busshuttle-Service in den Sommerferien: Im 15-Minuten-Takt pendelt der Bus nur montags bis freitags von 6.15 bis 20.30 Uhr zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof und Markt. © Grafik/GöVB/OpenStreetMap/nh

Voraussichtlich noch bis Mitte August soll in der Göttinger Innenstadt gearbeitet werden. Die Sommerbaustelle soll nach den bisherigen Planungen der Göttinger Stadtverwaltung am letzten Tag der Sommerferien, am 16. August, enden.

