Sommerbaustelle führt zu weiteren Sperrungen in der Göttinger Innenstadt

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Blick in die Kurze-Geismar-Straße: Sie wird ab Dienstag, 1. August, vorübergehend zur Sackgasse. Die Zufahrt zur Tiefgarage eines Supermarktes bleibt weiterhin möglich. © Bernd Schlegel

In dieser und in der kommenden Woche stehen weitere Bauarbeiten in der Göttinger Innenstadt auf dem Programm. Es kommt zu Behinderungen.

Göttingen – Die Arbeiten auf der Sommerbaustelle in der Göttinger Innenstadt gehen weiter. Jetzt werden die Fahrbahnen im westlichen Abschnitt der Lange-Geismar-Straße und in einzelnen Abschnitten der Kurze-Geismar-Straße saniert.

Das berichtet die Stadtverwaltung.

Sperrungen beginnen am 1. August

Deshalb kommt es ab Dienstag, 1. August, zu Sperrungen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Mittwoch, 9. August, abgeschlossen sein.

Zunächst wird am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. August, in der Kurze-Geismar-Straße die Fahrbahnpflasterung entfernt und durch Asphalt ersetzt. Die Kurze-Geismar-Straße wird zur Sackgasse, die Lange-Geismar-Straße bleibt passierbar.

Sperrung in der Langen-Geismar-Straße ab Donnerstag

Die Sperrung im westlichen Abschnitt der Lange-Geismar-Straße beginnt am Donnerstag, 3. August. Betroffen ist der Bereich zwischen Kornmarkt und Kurze-Geismar-Straße. Die Durchfahrt aus Richtung Groner Straße ist nicht möglich.

Ab Freitag, 4. August, wird auch der Kreuzungsbereich Lange-Geismar-Straße/Kurze-Geismar-Straße gesperrt. Dann ist die Durchfahrt aus Richtung Geismar Tor erneut nicht möglich. Die östlichen Bereiche werden zu Sackgassen. Der Anlieger- und Lieferverkehr bleibt über Umleitungen möglich.

Weitere Informationen gibt es hier. (Bernd Schlegel)