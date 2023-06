Sommerferien: Göttinger Innenstadt wird zur Großbaustelle

Von: Bernd Schlegel

Das künftige „Quartier am Reitstall“ an der Weender Straße in Göttingen: Das als „Gothaer Haus“ bekannte Objekt wird in den Sommerferien an das Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen. Insgesamt sollen im Sommer 18 Bauprojekte in der City realisiert werden. In dieser Zeit fahren keine Stadtbusse innerhalb des Walls. © Bernd Schlegel

Für erhebliche Behinderungen sorgen 18 Bauprojekte, die in den Sommerferien in der Göttinger Innenstadt realisiert werden. Auch der Busverkehr ist betroffen.

Göttingen – Während der Sommerferien wird die Göttinger Innenstadt zur Großbaustelle. Während der sechswöchigen Phase vom 6. Juli bis zum 16. August sollen 18 Projekte realisiert werden.

Anwohner und Gäste, aber auch Geschäftsleute müssen sich auf erhebliche Behinderungen einstellen.

Grund für die Ballung der Projekte und Bauarbeiten ist auch der Ausbau des Fernwärmenetzes. Und: Diese Gelegenheit wird für die Umsetzung weiterer Bauvorhaben genutzt, hieß bei einer Vorstellung der Projekte im Neuen Rathaus. „Wir werben um Verständnis für diese Arbeiten“, sagte Stadtbaurat Frithjof Look mit Blick auf die Sommerferienzeit. Ärger wird sich damit aber nicht vermeiden lassen.

Parkhäuser sind erreichbar

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Trotz der Arbeiten sind die vier Parkhäuser Carré, Groner-Tor-Straße, Hospitalstraße und Kaufland in den Ferien weiter uneingeschränkt erreichbar. Das dürfte vor allem für Besucher von außerhalb wichtig sein, da die Wege von den Parkhäusern in die Innenstadt kurz sind.

Kein Stadtbusverkehr innerhalb des Walls

Erhebliche Einschränkungen sind aber im Stadtbusverkehr notwendig. Während der Sommerferien wird kein Bus innerhalb des gesamten Walls fahren. Stattdessen werden die Linien laut Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) über den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) geführt, der zum zentralen Umsteigepunkt wird. Fahrgäste, die mit dem Bus die Innenstadt erreichen wollen, müssen auf den ZOB beziehungsweise weitere „innenstadtnahe Haltestellen“ ausweichen und dann einen teils auch weiten Fußweg in Kauf nehmen.

Laut GöVB-Chef Michael Neugebauer bieten sich die Sommerferien für eine Sperrung des Innenstadt-Busrings an, da in der Urlaubszeit weniger Fahrgäste die Busse nutzen, auch, weil kein Schülerverkehr stattfindet. Weitere Infos können hier abgerufen werden.

Radfahrer sollen andere Routen nehmen

Behinderungen wird es auch für die vielen Radfahrer geben, die durch die Innenstadt kurven. Sie werden von der Stadt gebeten, auf Routen außerhalb der Innenstadt auszuweichen.

Probleme bei Müllentsorgung und Anlieferung

Problematisch dürfte während der Sommerferien die Müllentsorgung innerhalb des Walls werden, Die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) sprechen von einer „Herausforderung“. Sollte Müll stehen bleiben, so sollten sich Betroffene unbedingt an die Servicenummer der GEB, Tel. 05 51/400 5 400, wenden.

Müll beziehungsweise Wertstoffe (Gelber Sack) können bei Bedarf auch zum Recyclinghof der Entsorgungsbetriebe im Stadtteil Grone, Rudolf-Wissell-Straße 5, gebracht werden. Schwierig könnte auch die Anlieferung für Speditionen sowie Paketdienste innerhalb des Walls werden, da Straßen gesperrt werden müssen.

Erweiterung des Fernwärmenetzes

Die Stadtwerke bauen in den Sommerferien ihr Fernwärmenetz aus. So im Bereich Weender Straße/Jüdenstraße. Zentraler Bestandteil ist dabei der Anschluss des künftigen „Quartiers am Reitstall“ (Gothaer Haus) an das Fernwärmenetz. Weiterhin wird das Fernwärmenetz Stumpfebiel/Prinzenstraße sowie Prinzenstraße/C&A ausgebaut. Dabei soll auch das Künstlerhaus einen Anschluss an die Wärmeversorgung der Stadtwerke bekommen.

Das städtische Unternehmen hatte etwa 100 Anfragen auf Einrichtung von Hausanschlüssen aus diesen Bereichen. Allerdings entschieden sich nur vier Eigentümer dafür, bedauerte Dr. Gerd Rappenecker, Technischer Vorstand der Stadtwerke.

Damit die Stadtwerke mögliche Leckagen im Trinkwassernetz besser orten können, sind weitere Bauvorhaben an der Nikolaistraße zwischen Wall und Bürgerstraße sowie in der Kurzen-Geismar-Straße zwischen Hospitalstraße und Bürgerstraße erforderlich. In beiden Bereichen werden spezielle Messgeräte eingebaut.

Bauarbeiten am Stromnetz

Die Göttinger Entsorgungsbetriebe werden an mehreren Stellen die in die Jahre gekommenen Schachtabdeckungen erneuern. Betroffen sind die Kurze-Geismar-Straße, Lange-Geismar-Straße, Jüdenstraße, Gotmarstraße und Nikolaistraße. Hinzu kommen Arbeiten am Stromnetz durch die EAM sowie vereinzelte Erneuerungen von Straßendecken in der Innenstadt. (Bernd Schlegel)