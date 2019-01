Sonderführung zu Kinder-Zwangsarbeit in Südniedersachsen 

Die Ausstellung ist seit 2015 in der BBS II zu sehen.

Zu einer kostenlosen Führung durch die Dauerausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit. Südniedersachsen 1939 bis 1945“ lädt die Geschichtswerkstatt Göttingen ein.

Thema der Sonderführung am Sonntag, 6. Januar, sind Kinder- und Jugendliche in der NS-Zwangsarbeit.

Fünf junge Zwangsarbeiter zwischen fünf und 21 Jahren werden an diesem Tag vorgestellt. Sie waren aus Polen, der Sowjetunion, den Niederlanden oder Italien nach Südniedersachsen entführt worden. Besucher erfahren, wie ihr Leben in dieser Zeit aussah und wie sie die Befreiung erlebten.

Die Ausstellung befindet sich in der BBS II Göttingen (Godehardstraße 11) und ist über einen separaten Eingang zu erreichen. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr und endet um 16. 30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Um eine Spende wird gebeten.

Eine Voranmeldung ist per Telefon unter 05 51/ 50 76 45 54 oder per Mail an info@zwangsarbeit-in-niedersachsen.eu möglich.

Einzelbesucher haben zudem die Möglichkeit von 14 bis 17 Uhr die Ausstellung zu besichtigen.

www.zwangsarbeit-in-niedersachsen.eu