Sonne über Göttingen: Vorgeschmack auf den Sommer

Von morgens bis abends strahlte die Sonne, die Temperaturen stiegen auf bis zu 30 Grad. Die Freibäder in Göttingen und der Region, die Schillerwiesen und der Kiessee waren gut besucht. In der Innenstadt lockte von Donnerstag bis Samstag das Weinfest auf dem Waageplatz tausende Besucher an. Am Freitagabend fuhren zwei Heißluftballone über die Universitätsstadt Göttingen bei leichtem Wind in Richtung Süden. Unser Fotograf Stefan Rampfel hat die beiden aus einem Flugzeug fotografiert. Vereinzelt kann es ab Sonntag zu Wärmegewittern kommen.