Soundcheck 2018 wieder in Göttingen – aber Fragezeichen um 2019 und 2020

Es geht weiter in der Uni-Stadt: 2018 wird das NDR 2-Soundcheck-Festival wieder im September in Göttingen über die Bühnen gehen. Das gaben Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (rechts) und NDR 2-Programmchef Torsten Engel in der Lokhalle vor dem Finale „Musikszene Deutschland“ bekannt. Foto: Kuhl

Göttingen. Stadt und NDR haben den Vertrag für das Soundcheck-Festival für 2018 fix gemacht. Es gibt aber Fragen um 2019 und 2020.

Drei Tage stand Göttingen ganz im Zeichen der Jungen Musik beim NDR 2-Soundcheck-Festival. Die Stadt war Musik und wird es auch drei Tage lang 2018 sein: Das Festival kommt wieder – vom 13. bis 15. September.

Am Freitag hatten NDR-2-Programmchef Torsten Engel („Wir kommen gerne wieder“) und Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler den Vertrag für 2018 festgezurrt. Am Samstagabend vor dem Finale in der Lokhalle „Musikszene Deutschland“ demonstrierten sie Einigkeit. Man ist zufrieden mit dem Verlauf, sowohl mit den Künstlern, den Hallen, dem Zuschauerzuspruch , der Organisation und dem Sicherheitskonzept.

Das hat sich im Verlauf der sechs Jahre erheblich verändert, musste sich verändern. Die Stadt als Ordnungsbehörde in Zusammenarbeit mit der Polizei war gezwungen, auf die Terror- und Anschlagbedrohung zu reagieren. Straßensperren gab es bisher noch nicht. Diesmal schon, aufgestellte Container und Sperrgitter als Durchfahrsperren, um Vorfälle mit Fahrzeugen zu vermeiden, mussten sein.

„Es war zudem viel Sicherheitspersonal in der Stadt“, erläuterte Köhler, der sich darüber freute, dass das Publikum fast ausschließlich positiv darauf reagiert hat, auch auf strengere Taschenkontrollen. „Alles hat prima geklappt“, sagte Rolf-Georg Köhler, „dafür bin ich sehr dankbar“, sagte er unserer Zeitung.

Torsten Engel ergänzte: Das habe auch daran gelegen, „dass die Polizisten, die unterwegs waren, unglaublich gut und freundlich zu den Leuten waren und sich, wann immer es ging, zurückgehalten hätten. Das hat mir sehr gut gefallen.“

Ein problematischeres Thema ist dagegen die Sanierung der Stadthalle und auch des Jungen Theaters, seit sechs Jahren Spielstätten beim Soundcheck-Festival. Die Stadthallen-Sanierung wird nach dem Soundcheck 2018 beginnen, sagte Köhler, gab Köhler eine Garantie für das Festival 2018. Dafür hatte der Rat der Stadt am Freitag noch einmal eine deutliche Erhöhung des Zuschusses auf den Weg gebracht.

„Die Frage ist, was können wir 2019 machen?“, fragt sich nicht nur Torsten Engel. Für 2019 und 2020 macht sich der NDR 2-Programmchef „noch ein bisschen Sorgen“, was Rolf-Georg Köhler schon relativ beruhigt. Er möchte den Soundcheck weiter als „enormen Werbefaktor und eine Bereicherung des Kulturlebens“ behalten. Man habe Alternativen für Stadthalle und JT ausgelotet, sei aber noch nicht ganz klar. Auch dabei gehe es letztlich ums Geld, so Köhler.

Klar ist, eine neue Halle kann – auch wenn Köhler lange mit Bauprojekten wohl vertraut war – nicht aus dem Boden gestampft werden. Dennoch: Köhler und Engel erweckten den Eindruck, als könne der Soundcheck die Voraussetzungen 2019/2020 finden. (tko)