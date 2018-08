Spätes Tor rettet den SC Hainberg das 1:1

Göttingen. Das Göttinger Stadtderby zum Auftakt der Fußball-Landesliga zwischen dem SC Hainberg und dem SCW Göttingen endete schiedlich-friedlich mit 1:1 (0:1).

Vor rund 100 Zuschauern spielten beide Teams auf Augenhöhe, die Hainberger mit mehr Spielanteilen, die Weender mit den besseren Torchancen, sodass am Ende auch beide Trainer gut mit diesem Remis leben konnten, was sie auch taten.

„Mein Team hat mich positiv überrascht, war gut dabei“, meinte SCW-Trainer Marc Zimmermann, der sich allerdings darüber ein wenig ärgerte, dass seine Mannschaft erst kurz vor Schluss den Ausgleich kassierte. „Wenn man kurz vor dem Ende den Ausgleich erzielt, ist man immer zufrieden“, meinte Zimmermanns Gegenüber Oliver Hille, der die spieltechnische Leistung seiner Mannschaft herausstrich.

Torchancen Mangelware

Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld, sodass Torchancen Mangelware blieben. So gingen die Weender auch nach einem krassen Fehler von Lukas Pampe in Führung, dessen Kopfball-Rückgabe zu seinem Torwart Aleksander Stankovic zu kurz geriet. Weendes Mittelstürmer Julian Kratzert roch den Braten, sprintete dazwischen, umkurvte Stankovic, der ihn nur durch ein Foul am Torschuss hindern konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kratzert höchselbst sicher zur 1:0-Führung in der 16. Minute. Zehn Minuten später traf nach einem Kratzert-Eckball der am langen Pfosten lauernde Maikel König per Kopf nur den Pfosten des Hainberger Kastens. „Das wäre wohl für Weende die Entscheidung gewesen“, mutmaßte Hille hinterher.

In der 32. Minute fast das 2:0 für die Weender, doch der Schuss von Kratzert, der hinter der Mittellinie abgezogen hatte, ging knapp links am Tor vorbei. Zwei Minuten später die Chance zum Ausgleich für die Gastgeber, doch den Schuss von Maxi Maretschke kratzte Marc Käding von der Torlinie.

Maretschke war es auch, der nach der Pause erneut eine gute Chance hatte, aber an Weendes Keeper Julian Freischemeier scheiterte. Immer wieder versuchten es die Hainberger, die SCW-Defensive zu knacken. Die aber stand sehr gut mit einem überragenden Kapitän André Weide, der „gefühlt 80 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat“, so SC-Coach Hille.

Rote Karte für Krone

„Dreimal ist Bremer Recht“, dachte sich wohl Maretschke und erzielte mit seiner dritten Tormöglichkeit den 1:1-Ausgleich, nachdem er aus 16 Metern abgezogen hatte und Frischemeier keine Abwehrchance ließ.

Tore: 0:1 Kratzert (16./Foulelfmeter), 1:1 Maretschke (86.) - Rote Karte: Krone (Hainberg/90. + 2) nach grobem Foulspiel an Kuhlenkamp.