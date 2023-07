Sparkasse Göttingen dünnt ihr Filialnetz deutlich aus

Fünf Schließungen

+ © Bernd Schlegel Ab sofort geschlossen: Die Sparkasse Göttingen gibt die Filiale an der Godehardstraße in der Uni-Stadt und vier weitere auf. © Bernd Schlegel

Das Filialnetz der Sparkasse Göttingen ist jetzt deutlich verkleinert. Fünf Standorte sind jetzt geschlossen, drei weitere werden zu SB-Filialen.

Göttingen – Bereits vor einigen Monaten hatte die Sparkasse Göttingen angekündigt, ihr Filialnetz auszudünnen. Fünf Geschäftsstellen sind nun geschlossen worden, drei weitere wurden Ende Juni in Selbstbedienungsstandorte umgewandelt.

Geschlossen werden die Standorte Kreishaus, Godehardstraße und Königsberger Straße in Göttingen sowie die Filialen in Friedland und Uschlag in der Gemeinde Staufenberg. Aufgrund des geänderten Kundenverhaltens habe es in diesen kleinen Filialen seit mehreren Jahren nur eine „sehr geringer Besucherfrequenz“ gegeben.

Umwandlung in Selbstbedienungsstandorte

Zu Selbstbedienungsstandorten (SB) werden die Filialen in Hedemünden, Elliehausen und Lenglern umgewandelt. Sie waren laut Sparkasse „wenig frequentiert“.

Viele Kundinnen und Kunden bezahlen mittlerweile kontaktlos mit der Sparkassen-Card, dem Handy oder per Smartwatch. Auch Überweisungen werden überwiegend online getätigt.

Vorstandsvorsitzende Ines Dietze macht deutlich: „Unsere Sparkasse wird sich künftig flächendeckend mit 18 personenbesetzten, davon acht Beratungs-Center und zehn kleine Filialen aufstellen. Ebenfalls sind Investitionen und die Erweiterung des Service- und Beratungsangebotes an den Standorten geplant.“

16 Geldautomaten gehen außer Betrieb

Rückgänge verzeichnet die Sparkasse auch bei der Nutzung ihrer Geldautomaten. Außerdem gibt es verstärkt Beschädigungen und Sprengungen. Deshalb wurden jetzt auch 16 Automaten außer Betrieb genommen. Die flächendeckende Bargeldversorgung stellt die Sparkasse außerdem durch den Bargeldversandservice sicher, mit dem sich Kunden Beträge bis 500 Euro direkt nach Hause schicken lassen können.

+ Ines Dietze, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Göttingen © Bernd Schlegel

Eine wichtige Ursache für die Veränderungen im Filial- und Automatennetz ist laut Dietze die verstärkte Nutzung von digitalen Service- und Beratungsangeboten. Dieser erfreuliche Zuwachs trage jedoch dazu bei, dass die Kundenfrequenz in den Filialen, aber auch die Besuche von Selbstbedienungsstandorten deutlich zurückgegangen seien.

Digitales Banking weiter auf dem Vormarsch

„Viele Kundinnen und Kunden bezahlen mittlerweile kontaktlos mit der Sparkassen-Card, dem Handy oder per Smartwatch. Auch Überweisungen werden überwiegend online getätigt. Banking ist heute bereits für viele Kunden mobil und digital“, macht Vorstandsvorsitzende Dietze deutlich.

Mit Blick auf das geänderte Nutzungsverhalten kam es zu Überlegungen für ein neues Filial- und Standortkonzept, das im Februar beschlossen worden war – wir berichteten. „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden an unseren Standorten ein vollumfängliches Service- und Beratungsangebot anbieten. Daher ist es notwendig, dass wir unsere Kräfte bündeln“, so Vorstandsvorsitzende Dietze.

Öffnungszeiten werden reduziert

Da immer mehr Menschen online ihre Bankgeschäfte erledigen, reduziert die Sparkasse gleichzeitig ihre Öffnungszeiten und weitet die Beratungszeiten aus. Die neuen Öffnungszeiten sind auf der Homepage der Sparkasse unter spk-goettingen.de sowie in allen Filialen zu finden. Nach vorheriger Terminvereinbarung sind Beratungen künftig montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr in der Filiale vor Ort, per Video und Telefon sowie direkt bei den Kunden zuhause möglich.

Kunden-Service-Center spielt wichtige Rolle

Bei der Neuaufstellung des Privatkundenvertriebes spielt auch das Kunden-Service-Center, die Telefonfiliale der Sparkasse Göttingen, eine wichtige Rolle: Sie ist montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter Tel. 05 51/40 50 zu erreichen. Das Leistungsangebot ihres Servicecenters will die Sparkasse in den kommenden Monaten nach und nach weiter ausbauen, sodass die Kundinnen und Kunden in Zukunft auch telefonisch ihre Karten bestellen, Vollmachten erteilen oder Kredite beantragen können.

+ Michael Birlin, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Göttingen © Per Schröter

„Auch nach der Anpassung unseres Filialnetzes verfügt die Sparkasse Göttingen mit ihren über 600 Mitarbeitenden, 18 Filialen, 13 Selbstbedienungsstandorten, über 60 Geldautomaten und modernsten Online-Services über das mit Abstand größte Filial- und Standortnetz in der Region“, betont Michael Birlin, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Göttingen. (Bernd Schlegel)