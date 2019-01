Dähling schießt den SC Göttingen 05 in die Zwischenrunde und Northeim aus dem Turnier

Sparkasse-VGH-Cup in der Göttinger Lokhalle

+ Favoriten Paroli geboten: Der FC Eintracht Northeim schaffte gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag beim Sparkasse-VGH-Cup in der Lokhalle ein 1:1, das reichte aber nicht für die Qualifikation zur Zwischenrunde. Hier Maurice Bugiel im Dribbling gegen den Gladbacher Ryan Adigor. Foto: hubert Jelinek

Göttingen - Vier heimische Teams zogen am Samstag in die Zwischenrunde beim Sparkasse-VGH-Cup in der Lokhalle