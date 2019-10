SPD hat Niederlage ihre Niederlage in Hannover noch nicht verdaut

Hannover – Verdaut hat die SPD Hannover ihre historische Niederlage bei der Oberbürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag auch am nächsten Tag überhaupt noch nicht.

Die Protagonisten sind abgetaucht; das sozialdemokratische Leben steht in seiner Herzkammer erst einmal still. Von der Internetseite des Stadtverbandes lächelt noch immer der gescheiterte Oberbürgermeister-Kandidat Marc Hansmann. Wie Hohn wirkt seine Botschaft daneben. „Hannover. Besser. Machen“, steht dort in großen Lettern.

Vorbei. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit über 73 Jahren, wird die SPD in ihrer Hochburg nicht mehr den Oberbürgermeister stellen. Das Rennen um den Chefposten im Rathaus machen am 10. November der grüne Landtagsabgeordnete Belit Onay (38) und der von der CDU aufgestellte, aber parteilose Ex-VW-Manager Eckhard Scholz unter sich aus. Beide lieferten sich am Sonntag ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, holten am Ende jeweils 32,2 Prozent. Hansmann landete mit 23,5 Prozent abgeschlagen auf dem dritten Platz.

Während sich die beiden Gewinner nach ihren Siegesfeiern in der Nacht längst für die Stichwahl rüsten, bemühen sich die Sozialdemokraten derweil um Erklärversuche für ihr Desaster. Wie konnte dies passieren in jener Stadt, in der einst Kurt Schumacher die durch die Nationalsozialisten zerstörte Partei wieder aufgerichtet und in der SPD-Dauerbürgermeister Herbert Schmalstieg mit 35-jähriger Amtszeit Kultstatus erlangt hatte?

An den Themen im Wahlkampf kann es kaum gelegen haben. Verkehrswende, bezahlbarer Wohnraum oder Sicherheit im öffentlichen Raum standen bei allen drei Kandidaten, wenn auch mit Nuancen, ganz oben auf der Agenda. Vom Promi-Glanz vergangener Tage ist in Hannover schon lange nichts mehr zu spüren, vielmehr macht seit Jahren das böse Wort von „Genossenfilz“ die Runde.

Was früher ein oft unbewiesener Vorwurf blieb, nahm allerdings vor einem Jahr konkrete Formen an. Die Affäre um illegale Zulagen für Ratshausmitarbeiter, insbesondere für den Büroleiter des damaligen Oberbürgermeisters Stefan Schostok, kochte hoch. Als im April die Staatsanwaltschaft Anklage gegen das Stadtoberhaupt wegen Untreue erhob, trat dieser zurück und machte den Weg für die Neuwahlen am vergangenen Sonntag frei.

Schon vorher allerdings war der Sozialpädagoge wie schon als SPD-Fraktionschef im Landtag durch Führungsschwäche und einsame Personalentscheidungen aufgefallen. Bei den Bürgern verdichtete sich immer mehr der Eindruck, Schostok sei nicht wegen seiner Fähigkeiten, sondern lediglich als loyaler Parteisoldat ins OB-Amt gehievt worden. Was nach dem Wechsel von Schmalstieg auf den damaligen Kämmerer und heutigen Ministerpräsidenten Stephan Weil wegen dessen unbestrittener Qualitäten noch reibungslos funktionierte, klappte nach der Staffelübergabe auf Schostok nicht mehr. Baustellen-Ärger oder lange Wartezeiten in den Ämtern – alles, was fortan in Hannover schief lief, lasteten die Einwohner der SPD-Führung im Rathaus an.

Die Quittung dafür und sicher auch für den bundespolitischen Gegenwind der SPD bezahlt nun Stadtwerke-Chef Hansmann. Allerdings wirkt dadurch auch Landeschef Weil angeschlagen. „Das ist ein bitterer Abend für die Hannoversche SPD und auch für mich persönlich“, gesteht Weil bedrückt ein.