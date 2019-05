SPD-Spitzenkandidatin Barley kommt in den Startraum

Gesprächsrunde in Göttingen

+ © Hubert Jelinek Zu Gast beim Spiel der BG Göttingen: Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, erlebte die Partie gegen Ludwigsburg mit ihrem Lebensgefährten Marco van den Berg (links) und dem Bundestagsabgeordneten Thomas Oppermann. © Hubert Jelinek

Göttingen – Über die Europapolitik ihrer Partei will SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley am Montag, 13. Mai, mit Besuchern einer Veranstaltung in Göttingen ins Gespräch kommen.