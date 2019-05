Göttinger Stadthalle: kein Neubau auf Lokhallen-Gelände

Kachelofen am Albaniplatz: Die Stadthalle in Göttingen wird nun kernsaniert. SPD und Grüne beschlossen mehrheitlich im Rat der Stadt die Sanierung und fegten einen Alternativplan der CDU für einen Neubau an der Lokhalle weg. Foto: thomas Kopietz

Göttingen - Im Rat der Stadt fiel am Freitag die Entscheidung für die Kernsanierung der Stadthalle und gegen einen Neubau an der Lokhalle. SPD und Grüne sorgten dafür.

Die Stadthalle bleibt, wo sie ist: am Albaniplatz. Im Rat der Stadt hat sich am Freitagnachmittag die Mehrheit von SPD und Grünen zusammengerauft und einen wohl aus taktischen Gründen erst knapp zuvor vorgelegten, eigenen Plan beschlossen. Alle Versuche der Gegenseite von CDU, FDP und Piraten/Die Partei-Gruppe die Kernsanierung am Standort zu verhindern sind gescheitert.

Architekt: Neubau für 36 Millionen Euro

Dabei hatte die CDU noch kurz vor Beginn der Sitzung am Freitag einen Joker aus dem Ärmel gezogen: Eine Alternativplanung für eine neue Stadthalle auf dem Lokhallen-Areal. Die Planer auf dem Büro Anderhalten kamen auf eine Bausumme von „nur“ 35,6 Millionen Euro, deutlich weniger als die Stadtverwaltung für einen Neubau genannt hatte, nämlich 51,5 Millionen Euro.

Keine Tiefgarage

Diese Summe hatte die SPD als nicht finanzierbar bezeichnet. Sie hatte ohnehin schon unter Druck gestanden, da sich das Sanierungsprojekt von 19,5 Millionen Euro auf zuletzt 29,5 Millionen Euro verteuert hatte. Eine Tiefgarage unter dem Albaniplatz noch nicht einmal eingerechnet.

Fixpunkt für Umfeldgestaltung

Die soll nun auch nicht gebaut werden, möglicherweise – wenn sich ein Interessent findet – von einem Investor. Generell ist der Bedarf von Privaten allerdings gering Tiefgaragen zu bauen, weil sie weitaus teurer sind als Parkhäuser, die schnell und günstig gebaut werden können, fix Renditen abwerfen.

Laut Sozialdemokraten und Grünen soll die kernsanierte, alte Stadthalle im beengten Innenstadtgebiet am Albaniplatz nun Fixpunkt für die Weiterentwicklung des Umfeldes dort sein. „Ihr Umfeld soll zum Ort der Kultur für Alle und zum weitgehend autofrei erlebbaren Raum in einer attraktiven Innenstadt werden.“

Bessere Busanbindung - mehr Kontrollen

Eine Änderung der Verkehrsführung, bessere Rad- und Fußwege und eine vorteilhaftere Busverkehrsanbindung, sollen dazu beitragen. Den Suchverkehr bei Veranstaltungen – vor allem von auswärtigen Besuchern – will die Stadt mit einem Parkmanagement und Kontrollen des Ordnungsamtes auch am Abend in den Griff bekommen.

"Teuer erkaufter Winkelzug"

Die CDU-Ratsfraktion bezeichnet das alles als einen „teuer erkauften Winkelzug“, mit dem die Grünen die SPD bei der Stadthallen-Sanierung retten. Die verkehrspoltischen Planungen sind für die CDU „Experiment“.

Kritik kommt auch an der Umfeldplanung: Die stünde in Konkurrenz zu anderen Investitionen. Die CDU vermutet nun, dass das dort ausgegebene Geld für Grundschulen und Kitas fehlt.

Keine Kosten vorgelegt

Generell ist man auf Seiten der Opposition verärgert über das Vorgehen von SPD und Grünen: Sie hätten neue Vorschläge eingebracht, bei denen die Kosten nicht einmal ansatzweise bekannt sind – und all das trotzdem beschlossen, ohne es mit anderen Fraktionen und der Öffentlichkeit zu diskutieren.

Es sei „Hals über Kopf von einem Tag auf den anderen beschlossen worden“. Olaf Feuerstein, CDU-Fraktionsvorsitzender, betont, dass die Zahlen, die die Verwaltung für einen neuen Anbau auf dem Lokhallen-Terrain veranschlagt hatte, „schlicht unseriös“ waren.

Die von der CDU ermittelten 36 Millionen Euro Baukosten seien eine echte Alternative, auf für die Nutzung des Albaniplatzes. Die schnelle Fleißarbeit der CDU – die Verwaltung hatte über Jahre keine konkreten Alternativpläne vorlegen können, kam nicht mehr rechtzeitig. (tko)