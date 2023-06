„Special Olympics World Games“ in Berlin: Team aus Südafrika ist in Göttingen zu Gast

Veranstaltungen

+ © Thomas Kopietz Special Olympics Göttingen ist Host-Town für die Delegation aus Südafrika. 100 Sportlerinnen und Sportler erleben sie Stadt für einige Tage bis zum 15. Juni. Auftakt war der Festakt im Alten Rathaus. Am Ende sorgte das Team für Stimmung, die Sportler tanzten und sangen. © Thomas Kopietz

Göttingen empfängt Sportler aus Südafrika. Im Rahmen der „Special Olympics“ besuchen die Sportler die Uni-Stadt. Und tanzen spontan beim Festakt.

Göttingen – Auch so geht ein Festakt! 100 südafrikanische Sportlerinnen und Sportler stehen am Ende auf, singen, klatschen und tanzen. Ein wenig förmlich war es während des Festaktes, den die Stadt „seinen“ südafrikanischen Gästen – Teilnehmer der Special Olympics World Games vom 17. bis 25. Juni in Berlin – bereiteten.

Göttingen gehört zu den 216 Host Towns in Deutschland davon 22 in Niedersachsen, die die geistig- und mehrfach-behinderten Sportler beherbergen, ihnen einen Einblick in Stadt, Kultur und Sport ermöglichen.

Göttingen beherbergt kurz vor dem Start der „Special Olympics“ in Berlin südafrikanisches Team

Die jedenfalls zeigten im Alten Rathaus sofort, welch Lockerheit und Begeisterungsfähigkeit sie mitbringen – und damit die Stadt für drei Tage lang bereichern werden. Sie sollen sich untereinander im Team, aber auch inklusive Initiativen in Göttingen und natürlich nicht-behinderte Menschen kennenlernen.

+ Gruppenfoto mit dem kleinen Großen Göttingens: Georg Christoph Lichtenberg. Mosti Sethunya (rechts) und Robin Morrison. freuen sich. © Thomas Kopietz

In Göttingen wartet, organisiert von Stadt, Göttinger Sport- und Freizeit GmbH (GöSF), Stadtsportbund und ASC Göttingen ein pralles Programm auf die südafrikanischen Gäste, am Donnerstag gab es ein offenes multikulturelles und inklusives Kennenlern- und Sportfest auf den Zietenterrassen beim SC Hainberg, der sich Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat.

Und die Grundsätze des SC Hainberg passen perfekt zum Host-Town-Projekt der Special Olympics: Der Mensch ist wichtig als Mensch, unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit.“ Und: „Wir sind offen für Menschen, die offen für Menschen sind.“

Südafrikanische Delegation für die „Special Olympics“ singt und tanzt beim Empfang in Göttingen

Eine Offenheit, die auch Oberbürgermeisterin Petra Broistedt stellvertretend für ihre Stadt verkörpert. Beim Empfang im Alten Rathaus betont sie, dass Göttingen eine tolerante und offene Stadt. „Deshalb passen die Special Olympics einfach zu uns.“ Dann sorgte ein Satz Broistedts für Begeisterung bei den südafrikanischen Sportlern: „Ihr seid unser Wunschteam gewesen.“

Die Delegation vom afrikanischen Kap ist eine der größeren bei den Special Olympics und derer, die in niedersächsischen Host Towns sind, wie Tina Werner sagt, die für die Host Towns im Land zuständig ist – aus der näheren Umgebung sind auch Braunschweig, Hannover und Hameln ebenfalls Host Towns. „Die Göttinger haben ein besonders tolles und vielfältiges Programm“, sagt Werner mit Blick auf andere niedersächsische Gästestädte.

Stichwort: Special Olympics World Games Special Olympics ist die Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannt und darf als einzige Organisation weltweit das Wort „Olympics“ verwenden. Als Inklusionsbewegung ist es das vornehmliche Ziel, Menschen mit geistiger Behinderung durch sportliche Betätigung mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Bewegung wurde 1968 von Eunice Kennedy-Shriver, einer Schwester John F. Kennedys, gegründet und ist heute mit 5,2 Millionen Athleten in 174 Ländern vertreten. Die Weltspiele der Bewegung, die alle zwei Jahre im Wechsel als Sommer- und Winterspiele ausgetragen werden, nennen sich „Special Olympics World Games“. Die „Spiele“ finden mit knapp 30 Sportarten und etwa 7.000 Athlethen vom 17. bis 25. in Berlin statt. Dabei sind Der Besuch vieler Wettkämpfe ist kostenlos. Zu den World Games gehört im Vorfeld auch das Host-Town-Programm, über das die Athletinnen und Athleten Land und Leute kennenlernen sollen. In Göttingen auch Sport und Wissenschaft sowie inklusive Initiativen und Programme. Das soll in den Städten helfen diese dauerhaft zu stärken und auszubauen. (tko)

Broistedt betonte auch die Wichtigkeit von Austauschprogrammen. Als Beispiel nannte sie den Austausch von jungen Menschen, die aus Südafrika nach Göttingen kommen und sich hier im Sport engagieren. Umgekehrt gelte das natürlich ebenfalls.

Die Special Olympics und der Austausch mit Menschen anderer Länder tragen dazu bei, Grenzen abzubauen. Um die Wichtigkeit, Barrieren zu überwinden, wissen Menschen mit Behinderung besonders, sagte Broistedt. „Doch welche Grenzen sich auf aufbauen, es gilt, diese abzubauen und zusammen etwas aufzubauen. Dazu passten die Special Olympic Games mit dem Host-Town-Motto: „Wir sind zusammen unschlagbar.“ Riesenbeifall.

„Special Olympics“: Göttingens Oberbürgermeisterin erhält die erste Goldmedaille

Marie Habben, Vorsitzende des Beirats für Menchen mit Behinderungen in Göttingen begrüßte die Gäste ebenfalls und blickte voraus. „Sollten die Wettbewerbe nicht mit der Goldmedaille gekrönt werden, so bleibt doch die Erinnerung an ein großartiges Abenteuer in Deutschland.“

Apropos Gold: Die erste Goldmedaille erhielt Petra Broistedt, als Vertreterin einer Host-Town und zeigte sie demonstrativ allen Gästen im Saal. Und der Eintrag der Gästedelegationsleiterin ins Goldene Buch der Stadt war ebenfalls Pflichtprogramm beim Festakt, der dann spontan und begeisternd mit Tanz und Gesang der Gäste aus Südafrika zu Ende ging. Ergebnis: Nur lachende, glückliche Gesichter im Saal.

Für Erinnerungsfotos vor dem Gänseliesel und der Lichtenberg-Statue blieb dann noch Zeit, ehe es in die Reisebusse ging – und ab zum nächsten Programmpunkt.