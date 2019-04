Spenden-Konzert gegen Rechts in Göttingen

Die Konzert-Aktion "Eine Million gegen Rechts" macht Halt in Göttingen: Morgen, 25. April, findet ab 20 Uhr im Kulturzentrum Musa am Hagenweg 2a ein Benefiz-Konzert statt.

Weil sie sich um den demokratischen Rechtsstaat sorgen, haben Heinz Ratz und Konstantin Wecker jüngst das Büro für Offensivkultur gegründet und die Konzert-Aktion „Eine Million gegen Rechts“ dazu ins Leben gerufen.

Ein Konzert in Göttingen findet morgen Abend, 25. April, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Musa am Hagenweg 2a statt. Der Eintritt ist gegen eine Spende möglich.

Das Büro soll sich zu einer musikalischen Eingreiftruppe und einem Netzwerk gegen den europaweit aufkeimenden Faschismus entwickeln. Demokratische Strukturen und Ansichten soll es fördern – vor allem dort, wo diese sich bereits in der Defensive befinden.

Ziel der Aktion „Eine Million gegen Rechts“ ist es, bis zum Jahresende in 100 Konzerten in 100 Städten eine Million Euro für soziokulturelle Zentren und selbstverwaltete Jugendhäuser in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zu sammeln.

Die sind aufgrund von rechtspopulistischen Mehrheiten in Kommunalparlamenten von der Schließung bedroht. Der aktuelle Spendenstand beträgt knapp 62 000 Euro.

Weitere Informationen zu der Aktion gibt es unter http://offensivbuero.de/eine-millionen-gegen-rechts/