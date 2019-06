Spendenaktion: Göttinger Mediziner verkaufen Waffeln für Kinderherzklinik

„Waffelherzen für Kinderherzen“ – unter diesem Motto stand eine Spendenaktion der „Unabhängigen Mediziner“ der Fachschaft Göttingen. Davon profitieren nun Göttinger Einrichtungen.

Bei der Spendenaktion kamen 1507,71 Euro zusammen, die jetzt der Kinderherzklinik der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und dem Elternverein Gekko (Göttinger Eltern kardiologischer Kinder Kontaktgruppe) zugute.

Tilmann Horn, Lennart Roos, Svenja Kiehn und weitere Mitglieder der Unabhängigen Mediziner verkauften die Waffelherzen während der Wahlkampfzeit der Hochschulwahlen 2018. Mit ihrer Wahlkampfaktion sammeln die Medizinstudierenden jedes Jahr eine Geldsumme und spenden sie an UMG-nahe Projekte.

Spenden werden für mobile Ultraschallsonde genutzt

Ein Teil des Geldes geht dieses Mal in die Anschaffung einer neuen mobilen Ultraschallsonde, die mithilfe einer App auf einem Smartphone oder Tabletcomputer betrieben werden. Die gesamte Hardware des Systems liegt in dem Ultraschallkopf, der sich mittels USB an ein mobiles Endgerät anschließen lässt.

Damit ist die Sonde überall einsetzbar. In Notfällen wird so eine schnellere Einschätzung der Situationen möglich und kann den Patienten einen Transport ersparen.

„Wir sind sehr dankbar für die Spende der Unabhängigen Mediziner und freuen uns darüber, dass junge, engagierte Studierende trotz des anstrengenden Studiums und zwischen Lernen und Promotion noch an das Wohl der kleinen Patienten denken.

Spenden helfen den Alltag der Kinder bunter zu gestalten

Mit der Spende können wir Anschaffungen tätigen, die über den Standard hinausgehen“, sagt Dr. Thomas Paul, Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin.

Der andere Teil der Spendensumme kommt den Herzkindern auf Station 2014 zugute. Für sie kann neues Spielzeug angeschafft werden.

„Spenden ermöglichen es uns, den stationären Alltag der Herzkinder ein wenig bunter zu gestalten und ihnen Abwechslung zu bieten. Das ist in der oft schweren Zeit für die Kinder und ihre Eltern sehr wichtig. Daher freuen wir uns sehr über die Spende der Unabhängigen Mediziner“, sagt Heike Bauer, Vorsitzende des Elternvereins Gekko.