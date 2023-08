Sperrung der Leinebrücke in Göttingen verlängert sich bis zum Frühjahr 2024

Von: Bernd Schlegel

Die derzeit laufenden Bauarbeiten an der Leinebrücke verlängern sich bis Frühjahr 2024. Zeitweise wird es daher zu Sperrungen der Fahrbahn im Rosdorfer Weg kommen. (Symbolbild) © Konstantin Mennecke

Eigentlich sollten die Arbeiten an der Leinebrücke in Göttingen im Herbst fertig werden. Jetzt verlängert sich die Sperrung bis zum Frühjahr 2024.

Göttingen – Die Bauarbeiten an der Geh- und Radwegbrücke am Rosdorfer Weg in Göttingen dauern voraussichtlich noch bis Ende April kommenden Jahres an. Das berichtet die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Die Brücke über die Leine bleibt bis dahin gesperrt. Während der Bauarbeiten werden vereinzelt Sperrungen der Fahrbahn im Rosdorfer Weg erforderlich sein, heißt es weiter.

Neuer Oberbau für die Leinebrücke in Göttingen verzögert die Bauarbeiten bis zum Frühjahr 2024

Der Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten. Die Brücke erhält einen neuen Oberbau. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bereits im Herbst 2023 abgeschlossen sein. Wegen der notwendigen Planung und Neuanfertigung von Stahlträgern konnten die Bauarbeiten zeitweise nicht fortgesetzt werden.

Sperrungen des Rosdorfer Wegs sind laut Verwaltung für die Monate Dezember bis März vorgesehen. Sie dauern jeweils ein bis zehn Tage und finden je nach Wetterlage statt. (bsc)

Weitere Informationen unter goe.de/baustellen