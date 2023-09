Sperrung sorgt für Ärger und Gefahr

Von: Thomas Kopietz

Immer neue Behinderungen: Die Bauarbeiten an der B 27 bei Göttinen laufen weiter, nun auch am Hofmannshof, dem gesperrten Abzweig Nikolausberg/Nikolausberger Weg. Ärger gibt es, weil die Sperrung nicht auf Schildern frühzeitig angekündigt wird. Autofahrer wenden, das ist gefährlich. © Thomas Kopietz

Autofahrer sind sauer: Sie werden auf der B 27 bei Göttingen an einen gesperrten Abzweig geschickt.

Die Fahrt auf der Bundesstraße 27, der Verbindungstrasse von der A 7, B 3 und dem Oberzentrum Göttingen ins Eichsfeld und den Harz, ist in diesen Wochen ein einziges Geduldsspiel. Nun sind nicht nur die Pendler genervt, sondern auch die Göttinger, besonders Nikolausberger und Uni-Nordcampus-Besucher. Sie werden in eine Baustelle ohne Ausweg geschickt.

Keine Schilder weisen auf Abzweig-Sperrung bei Göttingen hin

Im Zuge der Straße „An der Lutter“ ist die B 27 der Abzweig „Hofmannshof“, also zum Ortsteil Nikolausberg und in Richtung Innenstadt via Nikolausberger Weg gesperrt. Aber: Darauf weisen frühzeitig nirgendwo Schilder hin. Das bestätigte gegenüber unserer Zeitung auch ein Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Gandersheim.

Autofahrer stehen vor Absperrgittern und wenden mit ihren Autos

Die Folge: Verkehrsteilnehmer bremsen ab und wenden auf der B 27, was zu Verwirrung und Gefährdungen führt. Zudem entsteht ein Doppelverkehr mit aufwendigen Fahrten zurück und dann auf Umleitungen gen Nikolausberg oder in die Innenstadt. Die Ampel am Hofmannshof sei ausgeschaltet, sagte ein Amtsmitarbeiter, damit der Verkehr auf der B 27 fließen können. Allerdings nur bis zu weiteren Baustellen in Richtung Osten.

Im Bereich Hofmannshof wurde die Fahrbahndecke abgetragen. Sie habe zahlreiche Risse gehabt, so der Landesbehörden-Mitarbeiter, der ankündigte, dass die neue Teerdecke am „Ende der kommenden Woche“ aufgetragen werden.

Ab 23. September auch Behinderungen an der Knochenmühle bei Göttingen-Herberhausen

Behinderungen kündigte er auch für ab Samstag, 23. September, am B-27-Abzweig Knochenmühle/Herberhausen an. Die Zufahrt auf die Bundesstraße sei dann von Herberhausen aus nicht möglich und die Innenstadt kann dann für Pkw nur über die Herzberger Landstraße erreicht werden, teilte der Sprecher mit.

Arbeiten an der B 27, dem Autobahnzubringer, an einer Brücke

Arbeiten laufen seit dieser Woche, ab Montag, 4. September, auch an der sanierungsbedürftigen B-27-Brücke am Autobahnzubringer zur A 7 in Göttingen. Dort wurde die Verkehrsführung noch einmal verändert.

Grund sind laut Landesbehörde „Baugrunduntersuchungen“. Über die Brücke mit der Bezeichnung „Göt 6“, kurz hinter der Abfahrt auf die B 3 Richtung Northeim läuft der Verkehr in Richtung Autobahn einspurig. Es gilt die angezeigte Tempo-Beschränkung.

Baugrunduntersuchungen an einer Brücke

Ebenfalls nur noch eine Fahrspur wird auch in der Gegenrichtung – und zwar am Montag, 11. September, zur Verfügung stehen. Die Überholspur stadteinwärts wird laut Niedersächsischer Landesbehörde, Geschäftsbereich Gandersheim gesperrt. Die Baugrunduntersuchungen sind für die Vorbereitung des Brückenneubaus erforderlich.

Voraussichtlich stehen ab Montag, 18. September, wieder beide Spuren in Fahrtrichtung Göttingen zur Verfügung. Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen bittet die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr alle Verkehrsteilnehmenden und Anwohner um Verständnis.

Kommen Hinweisschilder an B 27 bei Göttingen: vermutlich nicht

Ob die eingangs genannten Ausschilderungen für die Bauarbeiten B 27 „An der Lutter“ noch erfolgen, konnte ein Mitarbeiter am Freitag noch nicht sagen.

Autobahnzubringer B 27 auf die Autobahn 7: Dort laufen Baugrunduntersuchungen. © Privat