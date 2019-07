Spitzennoten für das Immobilienzentrum der Sparkasse Göttingen

Das Immobilienzentrum der Sparkasse Göttingen freut sich über die Auszeichnung als bester Makler in der Region. Es erhielt eine Gesamtnote von 1,5.

In Göttingen wurden 17 Unternehmen bei Testkäufen von der Deutschen Markenallianz als Lizenzpartner der Zeitung „Die Welt“ unter die Lupe genommen. Sparkassen-Vorstandschef Rainer Hald sagt über den Erfolg: „Die Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit und des Konzeptes, für alle Aufgaben, die der Verkauf, Kauf oder Bau eines Hauses mit sich bringt, ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten.“

Die Testkäufer gaben sich bei der Erhebung der Daten als echte Immobilieninteressenten aus und arbeiten einen Katalog ab.

Rund 250 Objekte vermitteln die sieben Makler des Immobilienzentrums im Jahr, also an jedem Werktag eine Immobilie. „Wir haben uns so über 30 Jahre lang ein exzellentes Netzwerk in Südniedersachsen aufgebaut und betreuen über 100 000 Privatkunden in der Sparkasse Göttingen, die uns vertrauen, auch in ihren Immobilienangelegenheiten. Wir bekommen so fast täglich neue Immobilien in die Vermarktung“, sagt Henning Schaper, Leiter des Immobilienzentrums.