Splitter aus der Landeshauptstadt: Kampf um den schicken Saal

Göttingen/Hannover. Unser Korrespondent in Hannover, Peter Mlodoch, hat wieder genau hingeschaut und zugehört. Ergebnis: die Splitter aus der Landeshauptstadt.

Niedersachsens Großkoalitionäre betonen immer wieder gern ihr super Verhältnis. Beim passenden Ort zur Präsentation der gemeinsamen Haushaltsbeschlüsse von SPD und CDU hakte es jedoch etwas. Die Fraktionen verlegten kurzfristig ihren Auftritt vom schicken Raum HG-040-D in den eher nüchternen Raum 235 des Landtags. Während der ursprünglich geplante Saal der SPD als größter Fraktion zusteht, gilt der zweite als neutrales Terrain. Er ist sonst nämlich Ausschuss-Sitzungen vorbehalten. Politische Verstimmungen stritten beide Parteien ab, sie nannten Platzgründe für den Umzug. CDU-Fraktionsgeschäftsführer Adrian Mohr gab allerdings zu, dass man den begehrten HG-040-D natürlich fest im Blick habe: „Unser Hauptziel bei der nächsten Landtagswahl ist es, künftig Zugriff auf diesen Raum zu haben.“ So kann man den Wunsch, stärkste Partei werden zu wollen, auch formulieren.

Einen ungewöhnlichen Ort für ihr nächstes Pressegespräch hat Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) ausgesucht: Es geht am Dienstagabend in den Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Sehnde. Ausweise sind unbedingt mitzubringen. „Nicht, dass wir dort mit zwölf Leuten reingehen, aber nur mit acht wieder rauskommen“, spottete der Sitzungsleiter der Landespressekonferenz. „Das“, konterte Ministeriumssprecher Christian Lauenstein ganz trocken, „ist jedenfalls besser, als hinterher mit 15 Leuten rauszukommen.“

Unappetitliche Fragen zu den PCB-verseuchten Futtermitteln in niedersächsischen Hühner- und Schweinebetrieben musste sich die Sprecherin von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) gefallen lassen. Wie passend, dass das Ressort von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) dazu einen ganz eigenen Beitrag anbietet. Im Rahmen der Reihe „Forschung made in Niedersachsen“ geht es am nächsten Mittwoch in der Universität Vechta um das Thema „Gutes Essen für alle? Ernährung der Zukunft“. Auch eine Mini-Kochshow mit dem Osnabrücker Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner und dem Göttinger Ernährungspsychologen Thomas Ellrott steht auf dem Programm.

Hannover gibt sich ganz modern: Die Landeshauptstadt will schon bald in zwei Testgebieten eine neue Ampel-App ausprobieren. Die soll auf dem Smartphone oder Tablet anzeigen, wie schnell man fahren muss, um an der nächsten Kreuzung grün zu haben. Das Rathaus verspricht sich davon einen flüssigeren Verkehr auf den Straßen. Die spannende Frage, wie man die App nutzt, wo doch der Blick auf mobile Endgeräte im Auto verboten ist, beantwortet man allerdings nicht.